Trybuna Ludu“, das polnische Parteiorgan, beklagt sich in der Ausgabe vom 17. Juni 1958 darüber, daß die in der Vergangenheit so viel propagierte Dezentralisation des kulturellen Lebers große Nachteile mit sich gebracht habe. Viele Kulturzentren, schreibt sie, wurden zu billigen Unterhaltungslokalen, in denen Schund statt wairer Kultur dominiert. Die polnische Parteileitung macht sich ernsthafte Sorgen darüber, daß die junge Intelligenz, die als sicherer Faktor in der idealen Umerziehung der Arbeiterjugend galt, sich mehr und mehr von der Masse des Volkes entfernt. Das Organ der KP schreibt: „Unsere Intelligenz, auf die wir bauten, separiert sich von der übrigen Nation und sammelt sich gesondert in exklusiven Klubs, als gäbe es nichts Wichtigeres, als das Kulturleben in die winzigen Experimentiertheaterchen zu verlegen. Besonders schlimm sieht es in dieser Hinsicht in Oberschlesien und Lodz aus.“

Weiter heißt es in dem Artikel, daß die Partei eine Wiederkehr der Zentralisation des Kulturlebens ablehne. Es gehe nicht an, daß die einst von der Regierung mit hohen Summen errichteten kulturellen Stützpunkte, in denen die Hauptarbeit des politischen Umerziehungsprozesses erfolgen sollte, zu billigen und ordinären „Mördergruben“ für die Jugend werden, in denen der Alkohol statt der Kulturarbeit vorherrsche.

Ähnlich wie in den Industriestädten, schreibt Trybuna Ludu, sehe es auch auf dem Lande aus. Die Kulturhäuser werden bestenfalls für Tanzvergnügen benutzt, bei denen es selten ohne blutige Schlägereien ausgeht. Die polnische Jugend, ob in Stadt oder Land, wolle nichts mehr von politischer Umerziehung wissen. Für sie scheinen die modernen westlichen, heißen Gesellschaftstänze interessanter und nachahmungswürdiger zu sein als das „kulturelle Erwachen der Massen“, für das in der stalinistischen Zeit jährlich 800 Millionen Zloty ausgegeben wurden. J. Kurzok