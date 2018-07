Tiefer Süden, arm, ein wenig verludert, still und weltverloren. Und dies, so hatte es geschienen, werde auch das Geschick des Baumwollstädtchens Huntsville sein: Stille und Verfall. Die Depression hatte denReichtum der Farmeraristokratie ruiniert. 15 000 Menschen, Farbige und Weiße, zählte das Nest, als die ersten Militärwachen an der Zufahrt zum Armeearsenal aufzogen, als die rote Erde aufgewühlt wurde und Dr von Braun mit den Seinen von der mexikanischen Grenze heraufkam. Knapp acht Jahre ist das her. An die 60 000 Bürger zählt Senator Herbert jetzt in seinem Huntsville.

Die Auffahrt der Straßenkreuzer draußen vor dem Country Club machte jedem politischen Star in Washington und jedem Grundstücksmakler in Los Angeles alle Ehre, und das kalte Büfett auf der runden Riesentafel, um die man in einem kulinarischen rondo delicioso kreiste, bestünde durchaus vor dem Chefkoch des Waldorf Astoria. Es mochte eine Versündigung sein: aber die akustischen Reize, und auch die optischen, verschlugen mir den Appetit: Wie sich ringsherum schwäbische Urlaute mit der nasalen Vornehmheit des BostonAkzentes mengten, wie flapsiger Kurfürstendamm Jargon mit dem breiten maulfaulen Südstaat Dialekt duettierte, eine erlesene, wenn auch gewagte Komposition.

Überhaupt diese Party! Dieses Arrangement von Park Avenue, Hausfrauen Kränzchen, Berliner Salon, Offiziersmesse und Max PlanckInstitut: das ist also die Welt, dachte ich, die den Vorstoß der Menschheit ins Universum vorbereitet.

Ich weiß nicht, wie viele Hände Wernher von Braun an diesem Abend schüttelte. Schließlich fand er ein paar Minuten Zeit für mich: "Also, was gibts?" fragte er, und grüßte zugleich nach fünf Seiten — Ja, — was eigentlich? Kaum etwas, das sich bei einem eiligen Whisky bereden ließe. Er sah es ein. Er kramte in seinem Gedächtnis, ob sich eine freie halbe Stunde am nächsten oder übernächsten Tag fände. Dann lachte er sein argloses deutsches Schulbubenlachen, mit dem er Amerika bereits eroberte und das ihm nun den Weltraum zu erobern hilft. Ob ich mutig genug sei, morgen am Sonntag mit ihm eine Stunde spazierenzufliegen?, Nein, nicht mit einer" Rakete, mit einem ganz braven Schmetterling. Einer harmlosen Spbrtmaschine. Er wolle sich an einem Funkpeilsystem versuchen. Es würde mich langweilen, aber wir könnten uns dabei in Ruhe unterhalten Der Motor schnurrte zufrieden. Wir zogen in sanften Kuryen vorbei an Huntsville, auch an der freundlichen Siedlung der deutschen Wissenschaf tler auf einer kleinen Erhebung, die die Amerikaner Sauerkräut Hill getauft haben. Dr von Braun steuerte diszipliniert und mit leichter Selbstverständlichkeit. In seinen Bewegungen drückte sich jene wache Zuverlässigkeit aus, die ein Merkmal der technischen Elite unseres Jahrhunderts geworden ist: der Flugkapitäne, der Seeoffiziere, der qualifizierten Fahrer, der Zeitungsmetteure, der Radiotechniker. Es hielt schwer, in seiner Sprache, die ohne alle Umständlichkeit ist, eine Spur von Besessenheit gewahr zu werden. Er formulierte seine Urteile mit großer Behutsamkeit, während wir dem weiten Bogei des Tennessee Flusses nach Norden folgten. Gelassen setzte er auseinander, daß die erbitterte Raketen Konkurrenz zwischen Armee, Luftwaffe und Flotte so unvernünftig doch nicit sei. Die Militärs, die Wissenschaftler und Techniker aller Heeresteile wehrten sich keineswegs gegen die notwendige Kooperation. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit sei gut. Der Konflikt konzentriere sich auf Washington. Erst die Politiker im Capitql brächten handfeste wirtschaftspolitische Interessen ins Spiel. Hinter der Lobby der Luftwaffe stehe die gesamte Flugzeugindustrie, die zumal in Kalif ornien während des zweiten Weltkrieges aus dem Boden gestampft wurde. Wenn sie nicht mit der Entwicklung des Raketenprogramms beauftragt werde, sei die Existenz dieses Produktionskolosses gefährdet.

Braun lobte ohne Einschränkung auch die technische Kapazität seiner Kollegen von der Marine. Die Vanguard bezeichne eine modernere Entwicklungsstufe im Raketen Handwerk als sein Jupiter. Sie sei eben nur etwas überzüchtet, noch zu kompliziert; ihr besonderer Nachteil: sie könne svenig mehr als 20 Pfund befördern. Sein Jupiter gleiche vielmehr einem robusten Arbeitspferd. Mit keiner Silbe gab er zu erkennen, wie hart es ihn getroffen haben mußte, als 1955 in Washington entschieden wurde, daß die Marine — als Krönung des geophysikalischen Jahres 1957 — den ersten Satelliten in den Orbit befördern solle. Brauns Pläne waren damals längst fertig. Das Ver