Eichstätt, im Juli

Man kann es nicht oft genug wiederholen: die Klage, daß es bald keinen „weißen Flecken“ unverdorbener Landschaft mehr auf der deutschen Landkarte gebe, die einen wanderlustigen oder ruhebedürftigen Feriengast sozusagen „alten Schlages“ anzulocken vermöchte, ist unberechtigt. Entsprechende Entdeckungen zu machen, bedarf es nur der Selbstbefreiung von der Suggestion der Reiseprospekte, die begreiflicherweise für Gebiete, in denen das industriell ausgebaute und ausgebeutete Fremdenverkehrswesen noch nicht dominierend ist, nicht werben. Dies um so weniger, wenn es sich um Gegenden handelt, die Landschaftsschutz genießen und in denen infolgedessen der Möglichkeit besagten reiseindustriellen Ausbaues Grenzen gesetzt sind.

Ein Gebiet dieser Art – in Norddeutschland fast unbekannt und auch im Süden bei weitem nicht seiner Schönheit entsprechend beachtet – ist das Altmühltal. Mancher mag sich aus der Schule des Merkverses erinnern: „Iller, Lech, Isar Inn, fließen all zur Donau hin“, worauf die Gegenstrophe lautet: „Altmühl, Naab und Regen fließen ihn’n entgegen.“ Die Altmühl ist also eines der von Norden der Donau zufließenden Gewässer. Bei Kehlheim mündet sie in den großen Strom. Ihr Tal ist das schönste von allen oberpfälzischen Juratälern, und es enthüllt seine überaus aparten Reize am wirksamsten, wenn man es von Treuchtlingen aus flußabwärts durchstreift. Man könnte es eine „deutsche Wachau“ nennen. Aber sein Charakter ist in mancher Hinsicht auch der „Sächsischen Schweiz“ verwandt, an deren bizarre Sandsteingebilde häufig die nicht minder phantastischen und mächtigen Dolomitformationen der Uferfelsen erinnern. Indessen hat das Altmühltal eine mit nichts Ähnlichem verwechselbare Eigenart, zu der neben der bezaubernden, elementarromantischen Natur auch die Burgen, Schlösser, Kirchen, Bürger- und Bauernhäuser beitragen, ebenso wie die vielfältigen Denkmäler uralter, alter, mittelalterlicher und barocker Kultur, die allenthalben den Weg des Gewässers säumen. Wieviel Augenweide bietet diese Wanderfahrt in der aufgezeigten Richtung! Jeder Ortsname schließt ein andersartiges Erlebnis ein: Stadt und Burg Pappenheim, Solnhofen mit der ehrwürdigen Ruine der romanischen Sola-Basilika, das ganz und gar unwahrscheinliche alte Dollnstein (das nicht nur im Namen an das wachauische Dürnstein anklingt und das in Wolframs Parzival-Dichtung vorkommt), das sensationslos-idyllische Pfünz, dann Kipfenberg, in der Nähe der römischen „Teufelsmauer“ Dietfurt, die „Dreiburgenstadt“ Riedenburg, Prunn, Nußhausen und Neuessing – lauter Fundgruben für landschaftliche Entdeckungsfahrten. Die Krone des Ganzen aber, das Juwel des Altmühltals, der Glanzpunkt Mittelfrankens ist die bischöfliche Barockresidenz Eichstätt. Als „Lazarettstadt“ ist sie vor Zerstörung bewahrt geblieben – den meisten Schaden hat ihr vielmehr seinerzeit die allerorten so kulturvernichtend wirksame Säkularisation angetan. Seither ist sie im Kern ihrer städtebaulichen Kostbarkeit eigentlich ein Museum geblieben, das sich erst neuerdings wieder mit frischem geistigem und wirtschaftlichem Leben erfüllt hat. Das heute rund 12 000 Einwohner zählende Städtchen ist inzwischen immerhin als „Sehenswürdigkeit“ in die Fremdenverkehrswissenschaft eingegangen und nimmt als Tagungs- und Versammlungsort mehr und mehr an Beliebtheit zu. Mit Recht: denn hier läßt sich gut des Rates und der Ruhe pflegen – was beides eigentlich auch zusammengehört. Und der Freund architektonischer und bildnerischer Antiquitäten, Altertümer von jener angestammten Echtheit freilich, die dauernde Aktualität verleiht, findet ein überreiches Feld in den Baulichkeiten des Domes, der Probstei, des bischöflichen Palais, der Willibaldsburg und vieler geistlicher und weltlicher Anlagen, von denen der „Pfaffenkeller“ oder das Cobenzl-Schlößchen für alle anderen genannt seien.

Eichstätt ist der natürliche Drehpunkt jeder Altmühltal-Reise. Im übrigen braucht auch der Bequemlichkeit gewohnte und auf gute Verpflegung erpichte Fremdling diese gesegnete Gegend nicht zu scheuen. Es gibt überall gepflegte und preiswerte Hotels, Gaststätten und Privatpensionen. Kein Grund also, etwa eine Romantik zu befürchten, die schön als Kulisse, aber unbehaglich als Lebensraum wäre. Wer nicht unbedingt den geräuschvollen Luxus der Großstadt auch in den Ferien sucht, darf sich hier wohl eingeladen fühlen. A-th