Von Felix Morley

Washington, im Juli

Es war Zeit, abzutreten“, schrieb Henry Adams, der bedeutende amerikanische Historiker, auf der letzten Seite seiner berühmten Autobiographie. Nun scheint es für einen anderen Adams an der Zeit zu sein, von der politischen Bühne abzutreten: für Sherman Adams, der wie sein Vetter Henry ein Nachfahre des zweiten und sechsten Präsidenten der Vereinigten Staaten ist und bislang als Chef der Präsidialkanzlei des Weißen Hauses Stab und Stütze des 34. US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower war.

Der „Fall Adams“, der jetzt zu Adams Fall zu führen droht, ist in Amerika zu einem Politikum ersten Ranges geworden. Er hat den Schwund von Eisenhowers Prestige und Popularität weiter beschleunigt, hat innerhalb der Republikanischen Partei zu Beginn des Wahlkampfes eine tiefe Kluft aufgerissen und hat es so zur fast sicheren Gewißheit werden lassen, daß die Demokraten am 4. November im Senat wie im Repräsentantenhaus eine große Mehrheit erringen werden. Das aber bedeutet, daß Präsident Eisenhower – ganz abgesehen von seinem Gesundheitszustand – während der letzten beiden Jahre seiner Amtszeit auf jeden Fall ein sehr behinderter Präsident sein wird.

Dennoch: die „Unklugheit“ des Sherman Adams – um den mildkritischen Ausdruck zu gebrauchen, mit dem er selbst seine Handlungsweise charakterisiert – scheint tatsächlich nicht mehr als eine Unklugheit gewesen zu sein. Der „Assistent des Präsidenten“ hat zwar zugegeben, daß er von dem Bostoner Textilmillionär Bernard Goldfine einen teuren Mantel aus der Wolle des Vicuna-Lamas angenommen hat, daß er sich von ihm ferner Hotelrechnungen in Höhe von mehr als 2000 Dollar bezahlen ließ und daß er außerdem seine Washingtoner Wohnung mit einem prächtigen Orientteppich auslegte, den ihm Goldfine leihweise überlassen hatte. Aber er hat unwirsch zurückgewiesen, daß er sich etwa habe „kaufen“ lassen.

Räumt man Adams das Benefiz des Zweifels ein, so bleibt die Frage: Wie kommt es, daß sich die kleinen Gunstbezeigungen des Bostoner Magnaten so verheerend für den getreuen Eckart des Präsidenten auswirkten – verheerend für die ganze Republikanische Partei und gar für ihren Führer, den einst vergötterten General im Weißen Haus in Washington?

Es gibt viele Ursachen hierfür. Die wichtigste ist dabei wohl die unverminderte Abneigung gegen Adams, die bei den vielen Republikanern lebendig ist, deren Idol der verstorbene Senator Taft war. Denn es war Sherman Adams, der 1952 – damals noch als Gouverneur von New Hampshire – den Taft-Anhängern in seinem Staate den Boden unter den Füßen wegzog und dann durch geschicktes Manövrieren mithalf, die große Welle der synthetischen Eisenhower-Begeisterung zu schaffen.