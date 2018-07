Inhalt Seite 1 — Fanfani steuert nach links Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Richard Wichterich, Rom

Erst wenige Tage ist der 50jährige „professorino“ Amintore Fanfani am Ruder. Die Studenten nannten ihren „kleinen“ Professor der Wirtschaftsgeschichte so. Die Charakterisierung war wohlwollend gemeint, wie auch der Spitzname „motorino“, womit sie seine Beweglichkeit, und Ausdauer kennzeichnen wollten. Nun ist Fanfani am Ziel seines heißen Strebens angelangt, für das er jahrelang seine ganze Energie eingesetzt hat. Er hat die stärkste Partei, die Democrazia Cristiana, hinter sich – die Partei der mehr als zwölf Millionen Wähler, der in seiner Schau nur eines fehlt: die absolute Mehrheit im Parlament. Es war bitter für ihn, die Hilfstruppen der Sozialdemokraten herbeirufen zu müssen, um sich eine winzige Mehrheit zu sichern. Sein Kabinett steht auf schwachen Füßen.

Dieser 20-Männer-Regierung kommt das Prädikat: „Mitte-links“ zu, um so mehr, als in Fanfanis eigener Partei der Linksdrall, zumal bei den zahlreichen Arbeitnehmern, stark ausgeprägt ist. Fanfani ist selbst seit jeher und aus Überzeugung ein Linksorientierter, der überdies aus Erfahrung weiß, daß er in einem Land dir traditionellen ‚miseria‘ und Erwerbslosigkeit den unendlich schwierigen sozialen Ausgleich nur mit einem entsprechenden Wirtschafts- und Sozialprogramm vollziehen kann.

Dieses Programm liegt in rohen Umrissen vor. Viele Köche haben darin gerührt. Mehr als 100 Sachverständige der Democrazia Cristiana studierten, berieten und formulierten die zahlreichen Thesen, die, nachdem sie ihre Anziehungskraft auf die Wähler ausgeübt hatten, dem praktischen Gebrauch angenähert wurden. Nach der Koalition mit den Sozialdemokraten Saragats ist ein Programm von 20 Punkten übriggeblieben, das zur Not die übliche Dreiteilung erkennen läßt: Innenpolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Außenpolitik. Eine maßgebende italienische Stimme, die der wirtschaftlichen Wochenschrift „Il Mondo Economico“, nennt das Programm der 20 Punkte „diskontinuierlich“ und „fließend“. Die Zeitung versagt sich deshalb ein näheres Eingehen auf dessen Besonderheiten.

Vorweg wäre zu sagen, daß alle früheren Regierungsprogramme der Democrazia Christiana seit 1945 dem bis gestern gesteuerten „Kurs der Mitte“ entsprachen: freie Marktwirtschaft unter Hervorkehrung des Grundsatzes der Privatinitiative; betonte soziale Verpflichtung und staatliche Intervention, wo die Privatinitiative nicht ausreicht oder versagt. Nunmehr ist ein noch stärkeres Eingreifen des Staates in den Wirtschaftsablauf, sozialen Wohnungsbau und die Berufsschulung geplant. Eine der wichtigsten Richtlinien dürfte der Punkt 11 des Programms darstellen, der im wesentlichen folgendes besagt: Die Freiheit der Privatinitiative ist gewährleistet. Die Tendenz zur Monopolbildung wird durch zu erlassende Gesetze bekämpft. Die Staatsbetriebe des I.R.I. (Istituto di Ricostruzione Industriale) und des E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) werden reformiert. Die Aufgaben beider Institutionen werden nach dem Gesichtspunkt ökonomischer Geschäftsführung abgegrenzt. Alle Staatsbetriebe unterliegen besonderer gewerkschaftlicher Organisation.

Das alles scheint gegenüber der früheren Handhabung nichts wesentlich Neues zu bedeuten. Allenfalls gewinnt man den Eindruck, daß den immer häufiger und massierter werdenden Klagen der Privatwirtschaft – als deren beredter Sprecher je länger je mehr der das ganze Land umfassende Industriellenverband (Confederazione Generale Italiana dell’Industria) gilt – mehr als bisher Rechnung getragen werde. Immer wieder und zum Teil mit Recht wurde von der Industrie darauf hingewiesen, daß innerhalb der doch offiziell anerkannten freien Marktwirtschaft der Entfaltungsspielraum der Privatinitiative durch die gerade im letzten Jahrzehnt erheblich gewachsenen Staatsunternehmungen eingeengt werde, nicht nur nach der Seite der Produktion hin, sondern auch nach jener der verfügbaren Kreditmittel. Die Obligationen und Aktienemissionen der Staatsbetriebe – so wurde an Hand von Statistiken festgestellt – seien in den letzten zwei Jahren von 34 v. H. auf rund 50 v. H. der zur Verfügung stehenden Investitionsfonds gestiegen, zum Nachteil des ständig wachsenden Kapitalbedarfs der privaten Industrie. Diesem Mangel versucht der Staat durch Kapitalimporte aus dem Ausland und durch einen schärferen fiskalischen Zugriff abzuhelfen. Beide Mittel erscheinen der Industrie als fragwürdig, besonders natürlich das zweite. In den letzten Jahren wurden die Steuereinnahmen ständig erhöht; und dies nicht etwa durch Anziehen der Steuerschraube, sondern durch energischeres Zufassen bei den Säumigen.

Hier ist hervorzuheben, daß die staatlichen Unternehmungen nicht aus der Willkür des „Unternehmerstaats“ erwachsen sind. Das I.R.I. ist z.B. eine Erbschaft des Faschismus. Es wurde seinerzeit nach der Banken- und Börsenkrise der Vereinigten Staaten von 1929 gegründet und diente der Sanierung der schwer angeschlagenen italienischen Wirtschaft. Seitdem ist das I.R.I. gleichsam ein Sirinnbild des permanenten staatlichen Eingriffs. Vier ursprünglich aus den Mitteln der Steuerzahler gespeiste Finanzierungsgesellschaften gehören ihm an: die STET (Telephongesellschaften), die FINMARE (Schiffahrtsgesellschaften), die FINELETTRICA (Kraftstromerzeugung), die führenden Banken, u.a. die Banca Commerciale Italiana, der Credito Italiano, der Banco di Roma. Alle diese Großunternehmen sind natürlich bedeutende Träger des Wirtschaftslebens.