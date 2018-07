Verdüsterung des amerikanischen Wirtschaftsbildes in den Ferien – Rätselraten um die Geldpolitik

Von E. Robert Singer

New York, im Juli

Um dem Konjunkturrückgang zu begegnen, hat man in den Federal Reserve Banken und ihrer Spitzenorganisation, dem Federal Reserve Board in Washington, seit November vergangenen Jahres eine Politik der Geldverflüssigung und der Kreditverbilligung betrieben. Die Diskontsätze wurden in vier Etappen – im November, im Januar, im März und im April – von 3 1/2 bis auf 1 3/4 v. H. herabgesetzt, und entsprechend kam es auch zu einer Senkung des gesamten Zinsniveaus. Die „Treasury Bills“, die 91-tägigen Bundesschatzwechsel, die noch im letzten Oktober zu 3,66 v. H. verzinst wurden, konnten schließlich zu so niedrigen Sätzen placiert werden, wie sie hier seit fast vier Jahren nicht mehr vorgekommen waren (0,635 v. H. Ende Mai).

Anfang Juni berichtete der Economist, daß das Federal Reserve Board die freien Reserven der Banken von etwa 500 Millionen Dollar als völlig ausreichend betrachte, was bedeutet, daß weitere Geld- und Krediterleichterungen im Augenblick nicht erforderlich erscheinen. Trotzdem hieß es im Wall Street Journal vom gleichen Tage, daß man im Federal Reserve Board beabsichtige, die Diskontsätze noch weiter herabzusetzen, und zwar möglicherweise in zwei Etappen. Auch die Möglichkeit einer weiteren Senkung der Beträge, die von den Geschäftsbanken als Reserven gehalten werden müssen, wurde erwähnt.

Geld wird nicht mehr billiger

Diese Zweifel kennzeichnen die Stimmung, die hier herrschte, als am 19. Juni in der New York Herold Tribune ein Artikel erschien, der eine Änderung in der Politik des „leichten Geldes“ in Aussicht stellte. Laut Joseph R. Slevin, dem Verfasser des Artikels und Wirtschaftsredakteur der Herald Tribune, ist mit weiteren wesentlichen Senkungen des Zinsniveaus nicht mehr zu rechnen. Die wirtschaftliche Situation zeige gewisse Symptome einer Besserung und das Federal Reserve System habe seine Vorbereitungen für die Finanzierung eines konjunkturellen Aufschwungs nahezu abgeschlossen. Wohl würden den Banken noch weitere Mittel zur Verfügung gestellt, aber nicht mehr im gleichen Ausmaß wie im Winter und Frühling. Die Bemühungen seien jetzt im wesentlichen darauf gerichtet, die derzeitige Geldflüssigkeit aufrechtzuerhalten – es sei denn, daß sich die Recession doch noch intensivieren sollte. Wenn andererseits einwandfreie Anzeichen für eine erneute Aufwärtsbewegung vorliegen sollten, so sei wieder mit einer Politik der Geldverknappung zu rechnen. Würde man weiterhin so große Mittel zur Verfügung stellen wie bisher, dann werde es unmöglich, erneute inflatorische Entwicklungen zu verhindern.