Daß die Bilanz eines Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung häufig nur noch historischen Wert besitzt, liegt am Auf und Ab des wirtschaftlichen Geschehens. Ein typisches Beispiel für den Wandel der wirtschaftlichen Verhältnisse ist der jetzt veröffentlichte Jahresabschluß 1957 der Gelsenkirchener Bergwerks-AG, Essen (GBAG). Diese größte deutsche Zechengesellschaft berichtet über ein gutes Jahr zu einem Zeitpunkt, in dem die Ruhr mit 7,5 Mill. t Kohlenhalden die schlechteste Absatzlage seit den dreißiger Jahren erreicht hat.

Bei der GBAG selbst liegen jetzt etwa 1,2 Mill. t, davon 0,9 Mill. t Kohlen und 0,3 Mill. t Koks, auf Halde. Am Bilanzstichtag waren noch keine 130 000 t auf Vorrat genommen. 100 Mill. DM sind bei diesem Unternehmen jetzt durch die hohen Vorräte gebunden. Das Berichtsjahr 1957, für das wieder eine Dividende von 8 (8) v. H. auf das Aktienkapital von 485 Mill. DM verteilt wird, stand dagegen noch unter besonders guten Sternen. Wenn trotzdem die Dividende in dem vorgelegten Abschluß bei 8 v. H. bleibt – was gemessen an anderen Bergbauunternehmen immerhin eine ansehnliche Verzinsung ist –, so ist damit keine Aussage über die Ertragslage verbunden. Die diesjährige Dividende entspricht, wie der Vorstand des Unternehmens in einer Pressekonferenz erklärte, eher dem vorgelegten Ergebnis als ihre Vorgängerinnen, die in gewisser Weise immer ein Vorgriff auf bessere Jahre gewesen seien. Wie die Verwaltung mitteilt, soll ein gemeinsamer Bilanzierungsstichtag mit den Tochtergesellschaften auf der HV erörtert werden.

Der ausführliche Geschäftsbericht und mehr noch die der Presse zugänglich gemachten Unterlagen gestatten einen erfreulich guten Einblick in die Verhältnisse der GBAG. Aus einem Vergleich der kalkulatorischen Selbstkosten der Bergbautöchter mit den Erlösen geht hervor, daß die Erlöse im Berichtsjahr, also im Kohlen Wirtschaftsjahr 1956/57, zeitweilig bis zu 2,52 DM-t über den Kosten gelegen haben. Die Situation hat sich erst im dritten Quartal 1957 wieder merklich verschlechtert, und in den ersten Monaten des Jahres 1958 liegen die Erlöse um 0,38 DM-t unter den kalkulatorischen Selbstkosten. Es wird aber betont, daß die GBAG nicht als repräsentativ für den Durchschnitt des Ruhrbergbaues angesehen werden kann. Die Gelsenbergzechen fördern unter den Kosten des Reviers. Das ist beachtlich, weil aus, dem Zahlenwerk dieses Unternehmens, zu dem auch sogenannte Grenzzechen im Bochumer Raum gehören, hervorgeht, daß die Kostenstreuung innerhalb des GBAG-Bereichs erheblich ist. Allerdings verzichtet der Vorstand der Muttergesellschaft darauf, die Ergebnisse der Kohletöchter einzeln aufzuschlüsseln. Der Bergbau könne nur in seiner Gesamtheit gesehen werden, heißt es dazu. Einen Anhalt gibt u.a. die Entwicklung der Schichtleistung, die der Geschäftsbericht detailliert ausweist und die eine Schwankungsbreite von 500 kg hat. Die durchschnittliche Untertage-Schichtleistung auf den 18 fördernden Schachtanlagen der Gelsenbergtöchter liegt im Berichtsjahr mit 1623 kg weiterhin über dem Ruhrdurchschnitt (1614 kg).

Den Gesamtumsatz weist das Unternehmen nur gesondert aus, da – wie es im Geschäftsbericht heißt – Handelsumsätze nicht mit Produktionsumsätzen verglichen werden können. Der Fremdumsatz der Bergbautochtergesellschaften einschließlich der Erin Bergbau AG hat sich im Berichtsjahr auf 1,17 (1,12) Mrd. DM erhöht; die Zunahme entfällt zu zwei Dritteln auf den Koksabsatz. Die Gelsenberg Benzin AG konnte ihren Umsatz infolge der höheren Erzeugung und auch der zeitweilig erhöhten Preise von 564 Mill. auf 628 Mill. DM ausweiten. Dagegen ist der Gesamtumsatz der beiden Handelsgesellschaften von 950 Mill. DM im Vorjahr auf 939 Mill. DM im Berichtsjahr zurückgegangen.

Daß der Umsatz allein wenig aussagekräftig ist, beweist eine erstmalig vorgelegte prozentuale Aufgliederung des Geschäftsergebnisses der GBAG im Berichtsjahr. Danach ist der Bergbau an dem Ergebnis vor Sonderabschreibungen mit 74 (67), Gelsenberg Benzin mit 21 (27) und der Handel mit 5 (6) v. H. beteiligt. Auch diese Verhältniszahlen unterstreichen die günstige Position, in der sich der Bergbau in seiner Gesamtheit in dem Bilanzierungszeitraum befand. Diese Aussage trifft indessen nicht für die Produktionsentwicklung zu. Die Kohlenförderung der Gelsenbergzechen ist im Berichtsjahre zum erstenmal leicht rückläufig. Sie belief sich auf 19,42 (19,88) Mill. t. Nur 5 von den 18 fördernden Schachtanlagen konnten ihre Förderung im Berichtsjahr steigern.

Die Ertragsrechnung der Holding ist auf die Dividende abgestellt. Das Ergebnis vor Ertragssteuern ist auf 74,1 (48,1) Mill. DM angestiegen. Gleichzeitig haben sich aber auch die Ertragssteuern auf 46 (11,2) Mill. DM erhöht. Dieser starke Anstieg ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß 1956 noch ein steuerlicher Verlustvortrag ausgenutzt werden konnte. Insofern hat sich das Ergebnis nach Ertragssteuern mit 28,1 (36,9) Mill. DM „verschlechtert“. Der für die 8prozentige Dividende erforderliche Gewinn von 38,8 (38,8) Mill. DM wird nach Entnahme aus der Rücklage 10,7 (1,9) Mill. DM erzielt. Die Entnahme aus der Rücklage für den Dividendenbetrag muß allerdings im Hinblick auf die Ausnutzung aller vom Gesetzgeber gebotenen steuerlichen Möglichkeiten für Sonderabschreibungen gesehen werden. Wie der Geschäftsbericht dazu betont, halten sich die Entnahmen aus den Rücklagen und die Minderung des Ergebnisses, die sich durch Inanspruchnahme der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten ergab, in etwa die Waage.

Aufschlußreicher sind Zahlen zur konsolidierten Rechnung, die der Vorstand in der Pressekonferenz zur Verfügung gestellt hat. Danach beziffert sich der Gewinn nach Ertragssteuern auf 58,4 (72,1) Mill. DM. Nach Abzug von Sonderabschreibungen in Höhe von 18,5 (43,2) Mill. DM verbleiben 39,9 (28,9) Mill. DM, die sich durch Gewinn-Vortrag von 13,3 (21,4) Mill. DM und Vereinnahmung aus anderen Rücklagen in Höhe von 10,7 (1,9) Mill. DM auf einen Bilanzgewinn von 63,9 (52,1) Mill. DM stellen. Davon verbleibt immerhin nach Abzug des Dividendenbetrages ein stattliches Sümmchen, das mit 25,1 Mill. DM erheblich über den vorjährigen Gewinnvortrag (13,3) hinausgeht. In dem ausgewiesenen Gewinn der konsolidierten Rechnung, die erstmalig nicht nur die sechs Bergbautochtergesellschaften und die beiden 100 v. H. Töchter aus Mineralölwirtschaft und Handel umfaßt, sondern auch die 34 v. H.-Beteiligung Erin Bergbau AG, ist kein Ergebnis von Erin enthalten, da nach dem Organschaftsvertrag die Gewinne zunächst der August Thyssen-Hütte AG zufließen. In einer zweiten Organschaftsperiode, die voraussichtlich im Laufe des Wirtschaftsjahres 1958/59 beginnt, werden Beträge in gleicher Höhe der GBAG zugute kommen.