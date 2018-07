Eine heftige Kritik mußte die Verwaltung der Mannesmann AG, Düsseldorf, auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens über sich ergehen lassen, weil „die bisher übliche kleine Bewirtung der Aktionäre in diesem Jahre zum ersten Male gestrichen wurde“. Weder unverblümte Zwischenrufe aus der Versammlung („Freßaktien“), noch die Ankündigung der Verwaltung einer in Tüten verpackten „Marschverpflegung“ konnten die Opposition bremsen. Ernstgemeinte Argumente („Der Hungrige wird aufsässig“) und der Hinweis auf die auswärtigen Aktionäre, die „nun sicherlich nicht mehr zur HV kommen würden“...‚ verliehen dem Beginn der Veranstaltung streckenweise groteske Züge, die – gerade in Anbetracht der später folgenden sachlichen Diskussion – überflüssig gewesen wären. Wenn sich nun tatsächlich das ausgefallene Mittagessen auf die Präsens der HV ausgewirkt haben sollte – sie lag in diesem Jahr mit 73,5 v. H. niedriger als in den Vorjahren –, so blieben sicherlich nicht jene Aktionäre fern, die an „ihrem“ Unternehmen wirklich interessiert sind. Wer einmal die sich im Anschluß an die Hauptversammlungen großer Konzerne in den mehr als überfüllten Düsseldorfer Restaurants abspielenden Vorgänge miterlebt hat, kann diese Maßnahme ohnehin – schon aus ästhetischen Gründen – nur begrüßen.

Glücklicherweise blieb die Debatte um die Publizität des Mannesmann-Konzerns nicht bei diesem Thema stecken. Auch über die zehnprozentige Dividende gab es praktisch keine Eiskussion; sie wurde gegen geringe Nein-Stimmen bewilligt. Offensichtlich blieb der Hinweis des Aufsichtsratsvorsitzers, daß die Mannesmann-Aktie unter Berücksichtigung der DM-Umstellung und der bisherigen zwei Bezugsrechte die im Vergleich zu anderen Montanpapieren höchste Verzinsung erfahren habe, nicht ohne Widerhall. Ebenso fand auch das Argument der Verwaltung Beachtung, wonach eine höhere Ausschüttung für das Geschäftsjahr 1957 um vielleicht zwei v. H. (aus den 26 Mill. DM Zuführung zu Pensionsrückstellungen) möglich gewesen wäre, aber gleichzeitig zehn Millionen DM mehr Steuern gekostet hätte. Auch die seitens des AR-Vorsitzers klar verneinte Aussicht auf Gratisaktien fand keinen Widerspruch. Die Verwaltung sehe keine Veranlassung zu einer Kapitalaufstockung aus Reserven; das sei nur tragbar, wenn der Ertrag höher sei. Andererseits habe Mannesmann alles getan, um den Aktionären einen vertretbaren Anteil am Wachstum des Unternehmens zukommen zu lassen.

Im großen und ganzen wurde das eifrig ausgeübte Fragerecht der Aktionäre mit entgegenkommenden Auskünften der Verwaltung quittiert. Lediglich bei der Frage nach der Aufgliederung der Steuerposition, die gut begründet u. a. von dem Vertreter der Schutzvereinigung vorgetragen wurde, paßten Vorstand und Aufsichtsrat mit dem Hinweis auf das dagegenstehende Interesse der Gesellschaft. Mit den gleichen Argumenten begegnete Mannesmann der Frage nach den aufgegliederten Erträgen aus Beteiligungen. Hierüber gibt lediglich eine prozentuale Aufteilung des Betriebsergebnisses, die in dem Bericht des Vorstandsvorsitzers enthalten war, einen gewissen Aufschluß. Danach sind an dem Gesamtergebnis des Konzerns der Kohlenbergbau und andere Rohstoffbetriebe mit sieben v. H. bei einem Anteil an der Belegschaft von 38,8 v. H., Hütten und Stahlwerke mit 28,2 v. H. (Belegschaftsanteil 23,1), Weiterverarbeitung einschließlich Röhren mit 53,4 v. H. (Belegschaftsanteil 34,5) und der Handel mit 11,4 v. H. (Belegschaftsanteil 3,6) beteiligt.

Die Verwendung von 20 Mill. DM aus dem genehmigten Kapital für den 1:1 Umtausch Essener Steinkohle ging glatt über die Bühne. Vorstandsvorsitzer Dr. Hermann Winkhaus erklärte dazu, daß das Mannesmannkapital durch die Kapitalerhöhung nicht verwässert werde, da der Substanzwert der Essener-Steinkohle-Aktie höher sei als der des Mannesmannpapiers. Auch die zusätzliche Dividendenbelastung sei gering, hieß es. Mannesmann hat seinerzeit die Aktienmehrheit dieser Bergbaugesellschaft aus dem Besitz von Friedrich Flick zum Kurse von 162 erworben.

In seinen Ausführungen vor Eintritt in die Tagesordnung gab Vorstandsvorsitzer Winkhaus einen Überblick über den Geschäftsgang des Konzerns im ersten Halbjahr dieses Jahres. Bei der Essener Steinkohlenbergwerke AG sind danach bisher drei Feierschichten verfahren worden. Trotzdem haben sich die Lagerbestände der Gesellschaft auf 417 000 t erhöht. Das entspricht 17,3 Tagesförderungen. Die Rohstahlerzeugung der Mannesmann-Hütten verringerte sich von 506 000 t im letzten Quartal 1957 um 3 v. H. auf 491 000 t im ersten und um 13 v. H. auf 441 000 t im zweiten Quartal dieses Jahres. Die Halbzeuglieferungen an die Röhrenwerke lagen im Durchschnitt der ersten fünf Monate um 15 v. H. unter dem Monatsdurchschnitt des letzten Vierteljahres 1957. Lediglich der Grobblechabsatz lag über den Zahlen des Vorjahres, weil die Hütten die Möglichkeit hatten, erhöhte Mengen an das Großrohrwerk Mannesmann-Hoesch zu liefern. Die Walzstahlerzeugung blieb um zehn v. H. gegenüber den letzten Monaten 1957 zurück. Dagegen zeigt die Entwicklung der weiterverarbeitenden Werke des Konzerns weiterhin ein erfreuliches Bild.

Aus der gegenwärtigen nicht unbedingt rosigen Lage zog der Vorstandsvorsitzer ein für den Verbraucher recht erfreuliches Fazit: „Übergangszeiten wie die heutige lehren uns, was sinnvolle Ausnutzung der Kapazität bedeutet. Bei vielen hat sich in den Jahren des Wiederaufbaues der Gedanke festgesetzt, die Richtigkeit einer Investition beweise sich nur durch eine volle Ausnutzung der neu erstellten Anlagen. Eine derartige hundertprozentige Ausnutzung hat jedoch auch ihre Gefahren. Sie führt leicht zu Improvisationen, bei denen man es dann mit dem Kostendenken nicht so genau nimmt und vernünftiges Sparen allmählich verlernt. Das gilt für die Produktions- und Handelsbetriebe, wie auch für die Verwaltungen. Wir werden uns zwangsläufig in Zukunft noch stärker als bisher darum bemühen, zu Einsparungen zu kommen. Die Entwicklung auf den Weltmärkten zeigt deutlich, daß steigende Kosten nicht mehr ohne weiteres in den Preisen abgefangen werden können.“

Ingrid Neumann