Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in irgendeinem großen oder kleinen Ort der Bundesrepublik irgendein großer oder kleiner Unternehmer oder – das Fremdwort klingt so großartig – Manager dicke Tränen darüber vergießt, daß es nicht mehr so gut geht wie in den letzten Jahren. Immer wieder ist zu hören, daß die Erträge zurückgehen, daß die Kosten steigen, die Umsätze zu wünschen übriglassen, das Exportgeschäft schwere Rückschläge erleidet und daß die Kapazitäten eine größere Produktion zulassen würden, wenn genügend Aufträge hereinkämen. Es lohnt sich, jedem dieser Allgemeinsätze nachzugehen.

Argument 1 – die Erträge gehen zurück – das ist nicht zu bestreiten und fast auf der ganzen Linie eine nüchterne Realität.

Argument 2 – die Kosten steigen – ist nur bedingt richtig. Seit Monaten sind alle Rohstoffkosten und ein großer Teil der Frachtbelastungen erheblich abgesunken, so daß einigen, noch aus einem Nachhinken von Teilbewegungen vorhandenen Kostensteigerungen auch Kostenentlastungen gegenüberstehen.

Argument 3 – die Umsätze lassen zu wünschen übrig – ist nichtssagend, wenn nicht zum Ausdruck gebracht wird, wo denn die Wünsche lagen. Wurden sie z. B. um 15 v. H. über den Vorjahresergebnissen angesetzt, oder erhoffte sich der Klagende für 1958 nur eine Stabilität auf dem Niveau von 1957?

Argument 4 – die Exporte stehen unter schwerem Rückschlag – ist unbestritten und unerfreulich. Hier wird sich sogar nocheine weiterekritische Entwicklung durchsetzen. Und damit kommen wir auch zu dem letzten, dem fünften Argument: die Kapazitäten könnten eine größere Produktion vertragen. Dieses Argument wird gern aufgegriffen, um zu beweisen, daß die deutsche Wirtschaft in eine gewisse Krise hineinwandert; darin liegt aber Falschmünzerei. Sie wird nicht ohne den Hintergedanken betrieben, gegen die ‚falsche Münze’ gutes Geld aus einem staatlichen Hilfsfonds einzuwechseln. Also: Privatwirtschaft, solange es aufwärtsgeht – jedoch Vater Staat, wenn die Zuwachsraten einmal ausbleiben.

Ist das Argument über die rückläufige Kapazitätsauslastung richtig? Wir haben uns diese Frage in den letzten Monaten wiederholt vorgelegt. Wir haben sie nur auf Grund von Einzelmeldungen beantworten können. Immer stand dem Hinweis auf sinkende Kapazitätsauslastung die Tatsache der absolut steigenden Produktionszahlen gegenüber. Auf die Dauer kann die Statistik nicht zwei sich anscheinend widersprechende Entwicklungen aufzeigen, oder es ist eine dritte Komponente, die bisher nicht erfaßt wurde, für das Wirtschaftswetter bestimmend geworden.

Und so ist es wohl auch in diesen Monaten, in denen so viele Tränen über regnerisches Wirtschaftswetter vergossen werden. Als das IFO-Institut München vor einiger Zeit seine Jahres-Mitgliederversammlung abhielt, wurde auch eine graphische Darstellung über Produktionsentwicklung und Kapazitätsauslastung gezeigt, die, so möchten wir sagen, geradezu aufregend in ihrem Erkenntniswert für die gegenwärtige Situation der Industrie ist. Mit Genehmigung des Instituts veröffentlichen wir das Kurvenbild, getrennt für die Investitions- und Verbrauchsgüterindustrie. In beiden Fällen verlaufen die Kurven in einem etwa gleichen Trend. Seit 1955 geht die Auslastung der Kapazitäten zurück. Sie liegt seit längerem nicht unbeträchtlich unter 100.