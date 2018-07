Die „gute alte Zeit“, die Kinderjahre der älteren Generation – sind nur sie allein als glückliche Zeiten zu bezeichnen? Durchweg wenigstens ist dies üblich geworden, und wenn eine Autorin wie

Sigrid Undset: „Glückliche Zeiten“, aus dem Norwegischen von Sophie Angermann, Verlag Bonner Buchgemeinde, 218 S., 9,80 DM

diese Bezeichnung als Titel wählt, liegt die Vermutung nahe, sie Berichte Episoden aus ihrer eigenen Kindheit. Aber es ist die Kindheit ihrer Kinder, aus der sie die Anregungen für diese köstliche Geschichte nahm, eine Geschichte, die jedoch nicht nur von den Kindern handelt, sondern in der auch das Land Norwegen mit seinen Festen urd Alltagsgebräuchen eine wichtige Rolle spielt.

Sigrid Undset erzählt davon, wie frische Weilnachtskuchen nach alten Rezepten gebacken und neue, mächtige Tannen mit dem alten, fast sehen geheiligten Christbaumschmuck behängt werden; wie sie alle um Mitternacht über verschneite Wege zur Christmette fahren und wie ein riesiger Elch aus dem Walde springt und im Lichtkegel des Autos voranläuft bis zur Kapelle.

Aber warum jetzt an Weihnachten erinnern, da doch die Jahreszeit des Blühens eingezogen ist. „Zwischen der beendeten Heuernte und dem Beginn des Kornschnitts wird das Sommerfest gefeiert, Haaballsvaka.“ Vielleicht – so erfährt der Leser – wäre dieses Sommerfest mit Aufführung und Umzug, mit Tanz und Musik allmählich vergessen worden, wenn es nicht dazu diente, Maihaugen, das wunderbare, einzigartige Heimatmuseum im Gudbrandstal, zu erhalten. Das Sommerfest wird dann gefeiert, wenn gerade recht viele Fremde durch Norwegen ziehen.

Nicht so lang ist dieses kräftige, gute, dieses sagenhafte Lebensbuch, daß wir am fremden Mutter-Kind-Glück ermüdeten; nicht so kurz, daß wir nicht in die warme Atmosphäre der „Glücklichen Zeiten“ mit hineingezogen werden können. Das verdanken wir auch Sophie Angermann, die die Erzählung aus dem Norwegischen in ein ungekünsteltes, lebendiges Deutsch übertrug. Ilse Langner