Dem Streben nach dem Eigenheim liegt das Gefühl sozialer Sicherstellung und persönlicher Selbständigkeit zugrunde. Wer aber ein Eigenheim „aus eigener Kraft“ errichten will, muß zunächst Opfer bringen, und zwar in Form eines Konsumverzichts. Außerdem muß dem „Eigenheimer“ klar sein, daß er jahrelang nach Fertigstellung seines Hauses auf höheren Unkosten sitzt, als sie beim Bewohnen einer Mietwohnung anfallen. Das gilt immer dann, wenn normal finanziert wird. Und die Normalfinanzierung eines Eigenheims geht heute – das läßt sich ohne Übertreibung sagen – über den Bausparvertrag. Wer ohne ihn auskommen will, muß schon über beträchtliche Eigenmittel verfügen oder über Gelder, die ihm von dritter Seite bereitgestellt werden und finanzierungsmäßig dem Eigenkapital gleichzusetzen sind. Ich bin sicher, meine verehrten Leser, daß diese – zweifellos recht nüchterne – Einleitung unseres heutigen Gesprächs wieder einige Leute auf den Plan rufen wird, die mir schlechthin eine bausparfeindliche Gesinnung unterstellen. Das Gegenteil ist der Fall. Doch weiß ich aus meiner Praxis, daß die Baufreudigen, wenn sie den Entschluß fassen, auf ein Eigenheim zu sparen, viel zu selten Papier und Bleistift zur Hand nehmen, um zu prüfen, welche Belastungen ihnen tatsächlich entstehen werden. Sehr häufig erhalte ich Briefe, wo über das angeblich kleinliche Verhalten der Bausparkassen geklagt wird. In Wahrheit ist die Mißstimmung aber dadurch entstanden, daß in der Planung nicht nüchtern genug kalkuliert wurde. Um Ihnen einen ungefähren Anhaltspunkt zu geben, lasse ich anschließend eine Berechnung folgen, über die wir uns in ihren Grundlagen bereits im vorigen Jahr einmal unterhalten haben.

Gehen wir davon aus, daß ein Ehepaar mit einem Kind unter 18 Jahren ein Eigenheim bauen will, dessen Baukosten sich nach grober (aber vorsichtiger) Schätzung auf 55 000 DM belaufen werden. Das Grundstück kann zu einem Preis von 15 000 DM erworben werden. (Baugrund ist knapp und infolgedessen teuer!) Das Objekt, das zu finanzieren ist, beläuft sich also auf 70 000 DM. Wie muß man nun rechnen:

1. I. Hypothek (heute ohne weiteres erhältlich) wird bis zu 24 000 DM (oder normalerweise 35 v. H. der Gesamtsumme) gewährt. Nach den gegenwärtigen Bedingungen ist die Hypothek mit höchstens 7 v. H. zu verzinsen und mit 1 1/2 v. H. jährlich zu tilgen. Zu beachten: die I. Hypothek wird im günstigsten Ball zu 95 v. H. ausgezahlt. Der Bausparer erhält also nur 22 800 DM, muß aber 24 000 DM verzinsen und tilgen.

2. II. Hypothek (von der Bausparkasse) über 18 000 DM. Man kann davon ausgehen, daß die Bausparkasse rund 25 v. H. der normalen Bau- und Bodenkosten beleiht. Es gibt Ausnahmen. Deshalb ist beim Entwurf des Eigenheims die Bausparkasse zu Rate zu ziehen. Sie kann dann sagen, ob sie sich später in der Lage sieht, den geplanten Bau mit 25 v. H. zu beleihen. Das Bauspardarlehen ist zu 5 v. H. verzinslich, aber mit 7 v. H. zu tilgen. (Üblicherweise sind 2 v. H. der 18 000 DM als Verwaltungskosten vom Bausparer zu tragen.) Sie werden der Darlehenssumme hinzugeschlagen, wodurch sich eine etwas verlängerte Tilgungszeit ergibt.

3. Nach unserer Rechnung verbleibt jetzt ein Fehlbetrag von 28 000 DM, der als Eigengeld aufgebracht werden muß. Es kann nach den jetzt noch geltenden Bestimmungen teilweise durch 7 c-Darlehen des Arbeitgebers ersetzt werden. Außerdem gibt es unter bestimmten Voraussetzungen, die von Bundesland zu Bundesland verschieden sind, öffentliche Wohnungsbaudar 1ehen. Dabei ist wichtig zu wissen, daß deren Bewilligung zum Teil davon abhängig gemacht wird, inwieweit der Bauwillige eine angemessene Eigenleistung zur Deckung der Gesamtbaukosten aufbringt. Als Eigenleistung wird natürlich das nach der Zuteilung eines Bausparvertrages dem Bauherrn ausgezahlte Sparguthaben im vollen Umfang als Eigenleistung anerkannt. Darüber hinaus kann das ihm seitens der Bausparkasse gewährte Bauspardarlehen (II. Hypothek) von der Bewilligungsstelle ganz oder teilweise als Ersatz der Eigenleistung als sogenanntes „anderes Finanzierungsmittel“ im Sinne des 2. Wohnungsbaugesetzes anerkannt werden. über die Einzelheiten der in Frage kommenden öffentlichen Hilfe orientiert man sich zweckmäßigerweise schon bei Aufstellung des Finanzierungsplans.

Wie erhält nun unsere Familie ein Bduspärdärleben über 18 000 DM? Auf einen Bausparvertrag erfolgt erst dann eine Zuteilung, wenn mindestens 40 v. H. der Vertragssumme eingezahlt worden sind (bei einer Mindestsparzeit von 18 Monaten). In unserem Fälle müßte ein Bausparvertrag über 30 000 DM abgeschlossen werden. Davon werden 12 000 DM angespart. Dieser Betrag rangiert in unserer Rechnung später unter Eigengeld. Er wird von der Bausparkasse zusammen mit den 18 000 DM (II. Hypothek) ausgezahlt. Der Bausparer hat dann also noch beim Eigengeld eine Lücke von 16 000 DM zu schließen, was oftmals unter Zuhilfenahme öffentlicher Gelder (wenigstens zu einem Teil) möglich ist.

Wie ich schon eingangs sagte, müssen zunächst Opfer gebracht werden. Hier sehen sie so aus: Unsere baufreudige Familie zahlt je Monat 120 DM an die Bausparkasse (für je 1000 DM Vertragssumme 4 DM). Das eingezahlte Geld wird mit 3 v. H. verzinst. Nun kommt die Überlegung, wie diese Sparsumme steuerlich behandelt werden soll. Wer „gut“ verdient und seine Sonderausgaben noch nicht voll ausgenutzt hat, wird seine Bausparraten am zweckmäßigsten als „Sonderausgaben“ dem Finanzamt gegenüber deklarieren und dann die individuelle Steuerersparnis „mitnehmen“, die den Konsumverzicht wesentlich erleichtert. Sind die Sonderausgaben jedoch schon voll in Anspruch genommen oder lohnt sich eine Inanspruchnahme nicht, dann besteht ein Anrecht auf eine Wohnungsbauprämie des Staates von höchstens 400 DM im Jahr. Welche Steuerförderung im Einzelfall am wirksamsten ist, wird Ihnen jede Bausparkasse ohne weiteres sagen können.