Die Phoenix Gummiwerke AG, Hamburg-Harburg, konnte ihren Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 1957 wert- und mengenmäßig weiter erhöhen. Allerdings verlief die Entwicklung auf den einzelnen Absatzgebieten sehr unterschiedlich. Einem Rückgang der Nachfrage in Riesenluftreifen und Reifen für Zweiradfahrzeuge stand eine beachtliche Steigerung des Umsatzes von Personenwagenreifen und von technischem Zubehör für die Kraftfahrzeugindustrie gegenüber. Der Umsatz von technischen Erzeugnissen und von Metallgummiprodukten, von Sportwagen und von Stoffgummierung stieg weiterhin recht befriedigend an. In Berufsschuhwerk und Sportschuhen hat die Gesellschaft ihre gute Position im Markt behauptet. Beim direkten Export ihrer Produkte machten sich der Konjunkturrückgang auf verschiedenen Märkten und eine schärfere Preiskonkurrenz aus dem Osten bemerkbar.

Schwierigkeiten in der Versorgung mit Kautschuk traten im Berichtsjahr nicht ein. Auch die Versorgung mit den übrigen Roh- und Hilfsstoffen und Energie verlief reibungslos. Kostensteigerungen, auf einzelnen Gebieten standen Preisermäßigungen auf anderen gegenüber. Die Gesellschaft hebt aber in ihrem Geschäftsbericht hervor, daß die Preise für Textilien aus Kunstseide für ihre Erzeugnisse beträchtlich über den Einstandspreisen der mit ihr im Wettbewerb stehenden ausländischen Kautschukindustrie liegen.

Die Investitionen des Berichtsjahres dienten neben dem Ausbau einiger Abteilungen in erster Linie der Rationalisierung der Produktion und der Verbesserung der Vertriebseinrichtungen. Wie die Verwaltung betont, werden auch in den kommenden Jahren beträchtliche Investitionen erforderlich sein, um den fortgesetzten Kostensteigerungen für Arbeit, Transport, Energie und Material zu begegnen und um der Gesellschaft eine führende Beteiligung an der technischen Entwicklung zu sichern. Der Erfahrungsaustausch mit „the Firestone Tire and Rubber Company“ wirkte sich weiter fruchtbar aus.

Wie in den Vorjahren verfolgt die Gesellschaft auch weiterhin eine maßvolle Finanzpolitik. Der Rohertrag erhöhte sich auf 66,93 (57,65) – in Mill. DM – daneben erscheinen Zinsen und sonstige Kapitalerträge mit 2,10 (1,74) und Beteiligungserträge mit 0,38 (0,57). Die außerordentlichen Erträge von 5,44 (3,23) stammen im wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen. Nach Abschreibungen von 6,57 (i. V. 7,89 – einschl. 2,70 Sonderabschreibungen) und Zuweisung von 2,04 an die gesetzliche und freie Rücklage und von 2,60 an die Rücklage für Vermögensabgabe verbleibt ein Jahresgewinn von 2,68 (2,00), der sich um den Vortrag auf 2,73 erhöht. Wie bereits gemeldet, schlägt die Verwaltung der zum 19. Juli einberufenen Hauptversammlung vor, darauf 9 v. H. Dividende und 2 v. H. Bonus auf 25,0 Grundkapital zu verteilen (i. V. 9 v.H.Dividende); die im Juni 1957 ausgegebenen 5,0 jungen Aktien sind ab 1. Juli 1957 dividenden- und bonusberechtigt. M. N.

Die Mitgliederversammlung der Gothaer Feuer Versicherungsbank a. G., Köln, verabschiedete den Rechnungsabschluß für 1957. Im Berichtsjahr war der Beitragszuwachs mit 7 Mill. DM nicht ganz so stark wie im Vorjahr. Dennoch hat 1957 dank eines günstigen Schadenverlaufs mit einem Gewinn von 2,5 Mill. erheblich besser abgeschnitten als die vergangenen Jahre. Auch in 1958 hat sich das Geschäft bislang günstig entwickelt. Ausgeschieden ist Generaldirektor Martin Vollert, der in den AR übertritt. Zum neuen Generaldirektor wurde Georg Finke ernannt