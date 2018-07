Der Vertreter der Schutzvereinigung für privaten Wertpapierbesitz bescheinigte der Verwaltung der Rheinischen Stahlwerke, Essen, auf der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens, daß es „in den letzten Wochen eine Lust gewesen sei, Rheinstahl-Aktionär“ zu sein. Diese Begeisterung galt der elfprozentigen Dividende – die das erste Konzerngeschenk an die Anteilseigner ist –, aber die Verwaltung bemühte sich auch während der HV, diesen Ausspruch zu rechtfertigen. Es gab sogar „Szenenapplaus“ für die Auskunftsbereitschaft des Vorstandes, der dennoch seine Zurückhaltung in der Frage der Aufgliederung der Organergebnisse nicht aufgab. Es läge nicht im Interesse des Aktionärs, so lautete hierzu die Antwort, die künftige Ausschüttung von guten Dividenden durch die Bekanntgabe der Ergebnisse der Organtöchter zu gefährden. Diese Auskunft wurde nicht gegeben, nicht nur, weil „die Konkurrenz nicht schläft“, sondern weil sie nach Rheinstahls Meinung auch zur HV gekommen war, eigens um diese Zahlenangaben zu notieren. Nun, die Konkurrenz konnte dort nichts erfahren, aber die Aktionäre zu dieser Frage eben auch nichts.

Eine grundsätzliche Stellungnahme zu den Belangen der Konzernpublizität gab Vorstandsvorsitzer Dipl.-Kfm. Werner Söhngen in seinen Ausführungen, wobei er vor einer „Verabschiedung nicht ausgereifter Gesetze“ warnte. Die juristisch selbständigen Gesellschaften innerhalb eines Verbundes seien wirtschaftlich wie Betriebsabteilungen zu werten. Es könne von einer Aktiengesellschaft, die unter ihrem Dach eine Reihe von Betriebsabteilungen vereine, nicht verlangt werden, daß sie im Rahmen der Publizität die Abteilungsergebnisse preisgebe. Das gleiche gelte für die Organergebnisse der Tochtergesellschaften, die nichts anderes als Betriebsergebnisse seien. Für das Interesse des Aktionärs, so wurde argumentiert, sei lediglich das wirtschaftliche Gesamtergebnis entscheidend. Söhngen wies eindringlich darauf hin, daß man das Argument des Schutzbedürfnisses gegen die Konkurrenz nicht auf die leichte Schulter nehmen und nicht als Ausflucht des Unternehmens gegen die Reformvorschläge betrachten dürfe. Das mag bei einem Konzern, der erhebliche Interessen in der Weiterverarbeitung hat, eine gewisse Berechtigung haben. Unter dem Beifall der HV wurde betont, die Interessen des Unternehmens und des Aktionärs seien die gleichen. Wörtlich sagte Vorstandsvorsitzer Söhngen: „Von einer Verwaltung, der das Vermögen von mehr als 100 000 Kleinaktionären anvertraut ist und die die Aufgabe hat, dieses Vermögen zu mehren, sollte man erwarten können, daß sie – als der beste Kenner aller internen Vorgänge des Unternehmens – auch die richtige Entscheidung über die Notwendigkeiten der Publizität und ihre im allseitigen Interesse liegenden Grenzen zu fällen vermag.“

Auf andere Fragen, die im Laufe der Veranstaltung gestellt wurden, erteilte die Verwaltung bereitwillig Auskunft. Der Steueraufwand wurde „schweren Herzens“ aufgegliedert in 32,6 Mill. DM Körperschaftssteuer einschließlich Notopfer Berlin, 15,4 Mill. DM Gewerbesteuer und 8,7 Mill. DM Nachbelastung aus. den Jahren 1948 bis 1955. Der Buchwert der nicht konsolidierten Beteiligungen Handelsunion, Dynamit Nobel und Gußstahl Witten wurde mit 32,4 Mill. DM angegeben, wobei zum Teil die Anschaffungskosten und zum anderen der gesetzlich zulässige Höchstwert in Ansatz gekommen ist. An die Hohe Behörde hat Rheinstahl auf dem Wege über die Montanumlage im Geschäftsjahr 1957 2,6 Mill. DM abgeführt; damit hat das Unternehmen seit 1952 insgesamt 16,9 Mill. DM (7,9 aus der Kohle und 9 Mill. DM vom Stahl) für die Europäische Gemeinschaft aufgebracht.

Bei einer Präsenz von 280,376 Millionen DM – das sind 76,8 v. H. des stimmberechtigten Kapitals von 365,2 Mill. DM – konnte die Tagesordnung reibungslos erledigt werden. Die Vorschläge der Verwaltung wurden mit geringen Gegenstimmen akzeptiert. Darunter auch eine Herabsetzung der veränderlichen Vergütung des Aufsichtsrates. Diese Herabsetzung hielt die Verwaltung im Hinblick auf den Dividendensatz für notwendig. Nach der bisherigen Regelung wäre die Aufsichtsratsvergütung auf eine Summe angewachsen, die nicht vertretbar erschien. In den Aufsichtsrat ist an Stelle des ausgeschiedenen Geheimrat Hermann Schmitz – der auf Lebenszeit den Ehrenvorsitz erhielt – Dr. Arthur Mauterer neu gewählt worden. An seine Stelle im Vorstand wurde Hüttendirektor Dr.-Ing. Alfred Niedenthal berufen.

In den Ausführungen über das laufende Geschäftsjahr kam der Rheinstahl-Optimismus zum Ausdruck. Das Jahr 1958 habe sich trotz Abschwächung in einigen Sparten zufriedenstellend angelassen. Gewisse Produktionsabschwächungen seien bei Kohle und Koks, ferner bei Roheisen, den Gießereierzeugnissen und Schmiedeteilen zu verzeichnen. Rohstahl und Grobbleche könnten noch einen Erzeugungsanstieg aufweisen. Die Beschäftigung der Weiterverarbeitung bewege sich auch im neuen Jahr auf gutem Niveau. Die Umsatzentwicklung gestalte sich in den einzelnen Werksgruppen unterschiedlich. Eine gewisse Rückläufigkeit sei bei den Umsatzzahlen des Bergbaues, der Gießereigruppe und geringfügig auch der Ruhrstahlgruppe zu verzeichnen, während die Verarbeitung auch beim Umsatz weitere Steigerungen erziele. Vorstandsvorsitzer Söhngen betonte, daß es schwierig sei zu beurteilen, wie sich Umsätze und Erträge in den kommenden Monaten gestalten werden. Es könne daher auch noch keine Überlegung über die Dividende für 1958 angestellt werden. Es würde aber dem Sinn einer konjunkturabhängigen Dividende, für die sich der Rheinstahl-Konzern entschieden hat, widersprechen, „wollte man aus einem einmal erreichten Dividendensatz einen festen Anspruch für die Zukunft ableiten“. Nmn.