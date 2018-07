Unter einer Umsatzsteigerung von 16,4 v. H. auf 2,18 Mrd. DM berichtet der bundeseigene Konzern Aktiengesellschaft für Berg- und Hüttenbetriebe“ (vorm. Reichswerke) über ein „befriedigend“ verlaufenes Geschäftsjahr 1957. Allerdings handelt es sich nur um ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. September 1957, weil künftig das Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September reichen soll. Da also im Salzgitter-Jahresabschluß 1957 das vierte Quartal 1957 fehlt, läßt sich auch nicht erkennen, welche Auswirkungen die Beibehaltung des alten Stahlpreises auf das Hüttenwerk des Konzerns hatte.

Vorstandsvorsitzer Dr. Ende sagte auf einer Pressekonferenz, weil man den Wunsch des ‚„Aktionärs“‘ gekannt habe, die Preise möglichst stabil zu halten, seien seinerzeit die Möglichkeiten, noch mit dem alten Preis auszukommen, besonders sorgfältig geprüft worden. Trotzdem habe derartige Entscheidungen der Vorstand in eigener Verantwortung zu treffen; Niemand könne ihm die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens abnehmen. Der Entschluß, an den alten Preisen festzuhalten, sei nur möglich gewesen, weil damals die Kosten des auf der eigenen Erzbasis stehenden Hüttenwerks verhältnismäßig stabil geblieben seien. Interessant War die Bemerkung von Dr. Ende, daß es nicht sicher sei, ob trotz Festhaltens am alten Preis in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (Oktober bis März) „befriedigende Ergebnisse“ erhielt wurden. „Daß dieses kein Dauerzustand bleiben Würde, war vorauszusehen.“ Das Hüttenwerk genieße keine anderen Vorteile als den der eigenen Erzbasis. Mit dem Hinweis auf die derzeit niedrigen Schrottpreise sagte Dr. Ende, daß es nicht sicher sei, ob die eigene Erzbasis immer zum Vorteil sein werde. Gegenwärtig müsse die Hütte mit Rücksicht auf den Eisenerzbergbau des Konzern beim Einkauf billigen Schrotts zurückhaltender sein als andere Hüttenwerke.

Im Rumpfgeschäftsjahr 1957 stieg im Konzern die Steinkohlenförderung (alles in Mill. t) auf 9,0 (Vj. 8,8, Von Koks auf 3,4 (3,0), Eisenerz auf 6,3 (6,0, Rohkalk auf 1,15 (1,13) und Erdöl auf 0,26 (0,25). Die Roheisenerzeugung stieg von 0,84 Ulf 0,87, die von Rohstahl von 0,9 auf 1,1 Uni von Walzwerkserzeugnissen von 0,7 auf 0,8. – Die betrieblichen Investitionen aller Gesellschaften betrugen (m. Wohnungsbau) 282 Mill. DM.

In der konsolidierten Ertragsrechnung ist der Rohertrag von 705 auf 826 Mill. DM angestiegen. Nach Erschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten laben sich die Sonderabschreibungen nach § 36 IHG wesentlich verringert. Mit fast 62 Mill. DM sind die ausweispflichtiefen Steuern fast auf die doppelte Vorjahreshöhe angestiegen (allerdings betreffen etwa 19 Mill. DM Steuernachzahlungen). Die Verminderung des wirtschaftlichen Ergebnisses von 102,3 auf 73 Mill. DM wird mit der übernahme von erheblichen Organverlusten und verminderten Erträgen der Steinkohlengesellschaften erklärt Insbesondere von der Luitpoldhütte AG, Amberg, habe ein höher Verlust übernommen werden müssen. Der Umsatz dieser in der Umstellung begriffenen Tochter ging Um 9,4 v. H. zurück. – Nach 32 Mill. DM Sonderabschreibungen bleibt ein Gewinn Von 24 (18,3) Mill. DM übrig, von dem 22,6 Mill. DM in die freie Rücklage eingesetzt sind, die sich dadurch auf insgesamt 52,6 Mill. DM erhöht. Der Rest wird der gesetzl. Rücklage zugeführt.

Für das laufende Geschäftsjahr wird die Ausschüttung einer „angemessenen“ Dividende angekündigt. Man rechnet trotz nicht unbeträchtlicher Kohlenhalden und mancher anderen Anspannung auch im laufenden Geschäftsjahr mit einem befriedigenden Ergebnis. Der Umsatt in den ersten acht Monaten übersteigt den des Vorjahres um etwa zehn v. H. Der Erzbergbau brauchte bisher noch keine Feierschichten einzulegen. -ng