J. K., Paris, im Juli

Was wir seinerzeit anläßlich der Bildung der neuen Regierung de Gaulle/Pinay andeuteten, ist eingetreten. Das Vertrauensklima hat sich konsolidiert. Das drückt sich sowohl in der Entwicklung der französischen Zahlungsbilanz als auch in den bisherigen Zeichnungsergebnissen der neuen Staatsanleihe aus. Wenn in der dritten Zeichnungswoche noch täglich fünf bis sechs Tonnen Geld in die Keller der Bank von Frankreich zurückflossen (gegen acht bis neun Tonnen in den ersten Zeichnungstagen), so ist dies ein Erfolg, der die offiziellen Kreise selbst überrascht hat.

Goldbarren und Goldstücke werden zum offiziellen Pariser Freimarktkurs von dem Stabilisierungsfonds gekauft. Der Goldbarrenpreis wurde seit Beginn der Anleiheemission auf dem Kurs von 514 000 ffr (ungefähr acht v. H. über dem offiziellen Dollarkurs) gehalten, während der Preis für den „Napoleon“ trotz des starken Angebotes – an manchen Börsentagen wurden bis zu 700 000 Stück verkauft – vierzehn Tage lang auf dem Kurs von 4000 fr (25 v. H. über dem offiziellen Dollarkurs) gehalten und dann auf 3980 gesenkt wurde. Mit der Drohung einer weiteren Zurücknahme des Ankaufspreises hoffen die Behörden den Enthortungsvorgang zu beschleunigen. Die Steueramnestie für versteckte Auslandsguthaben hat sich bisher noch kaum ausgewirkt. Den Besitzern von Auslandsguthaben bieten sich zwei Wege zur Heimschaffung ihrer Guthaben: der anonyme und der halbanonyme Weg. Die erste Methode, die mit einem Verlust von fünf bis sechs Prozent des heimgeschafften Kapitals verbunden ist, führt zur Abgabe von Devisen auf dem offiziellen Pariser Devisenmarkt. Die zweite erfordert eine von den französischen Währungsbehörden ausgestellte Importgenehmigung für Barrengold, dessen Verkauf auf dem Pariser Goldmarkt jeweils den oben angezeigten Mehrgewinn erbringt.

Ob die Steueramnestie wirklich einen Teil des auf 5 bis 6 Milliarden DM geschätzten französischen Fluchtkapitals zur Heimkehr bewegen wird, ist im Augenblick noch schwer zu übersehen. Denn das von Pinay für seine neue Anleihe gebrauchte Reklameschlagwort „Zeichnet mit Gold, das Gewinn bringt“, gilt wohl für das gehortete Gold, das sich meist im Lande selber befindet und keinerlei Zinsen abwirft, aber im allgemeinen nicht für das Fluchtkapital, das zum größten Teil in Sachwerten oder Wertschriften im Ausland angelegt ist. In diesem letzteren Falle muß also der Besitzer schon ein Interesse haben, von der Steueramnestie zu profitieren, um sein Kapital in Frankreich gewinnbringend anzulegen. An Gelegenheiten fehlt es ja nicht, und die Aussicht auf stabilere politische und finanzielle Verhältnisse in Frankreich mag für manchen Besitzer von Auslandsguthaben einen starken Anreiz bieten. Für den Grad des Vertrauens wird daher erst das Ausmaß des aus dem Ausland heimgeschafften Kapitals wirklich aufschlußreich sein.

Die Spekulation gegen den Franc hat jedenfalls seit Anfang Juni gänzlich aufgehört. Das drückt sich in einer Verminderung des französischen EZU-Fehlbetrages im Juni auf 40,6 (im. Vormonat 76,6) Mill. Dollar aus. Außerdem erbrachte der Zahlungsverkehr mit der Dollarzone einen Überschuß von 24,5 Mill. Dollar gegen einen Fehlbetrag von 20 Mill. Dollar im Mai – obgleich Frankreich im Juni eine Schuldenrückzahlung von 20 Mill. Dollar vornahm. Ohne diese Rückzahlung wies die laufende Waren- und Dienstleistungsbilanz Frankreichs im Juni einen leichten Überschuß von vier bis fünf Millionen Dollar auf, während die letzten Monate Gesamtfehlbeträge von 50 bis 80 Mill. Dollar monatlich brachten. Die Besserung ist also unbestreitbar, aber sie ist vorläufig nur psychologischer und nicht struktureller Natur. Die ungenügende Ausfuhr verursacht immer noch ein Warenbilanzdefizit von 30 bis 45 Mill. Dollar monatlich. Da Pinay beschlossen hat, die Importe nicht zu kürzen, wird früher oder später doch etwas geschehen müssen; und das kann nur eine Anpassung des Franc-Kurses an seinen Realwert sein.