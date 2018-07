A. M., Paris, im Juni

Die Verfassung der „Fünften Republik“, die de Gaulle im Herbst einem Volksentscheid unterbreiten will, ist in ihrer genauen Fassung noch nicht bekannt. Man kann sich jedoch zum mindesten ihre großen Linien indirekt erschließen. Unter den Schriften seiner Anhänger, aus denen einiges hervorgeht, sind vor allem zwei Büchlein hervorzuheben, die der Verlag Plön in Paris während der letzten Monate in seiner lebendigen Reihe „Tribüne libre“ (Freie Tribüne) herausgegeben hat und in denen man sich über die Gedanken des neuen Justizministers Michel Debré unterrichten kann. Debré ist vom Regierungschef mit der Ausarbeitung der neuen Verfassung betraut worden. Das gegen die Vierte Republik gerichtete Pamphlet „Ces Princes qui nous gouvernent ...“ (Diese Herren, die uns regieren ...) stammt von Debré selber. Der konkrete Verfassungsentwurf „La prochaine Republique sera-t-elle republicaine?“ (Wirc die nächste Republik republikanisch sein?) von Maxime Blocq-Mascart ist mit einem Vorwort Eebres versehen und dadurch inzwischen offiziös geworden. Zwei Grundtendenzen stechen deutlich heraus: die Exekutive soll verstärkt und das Regieren möglichst „entpolitisiert“ werden. Die Verstärkung der Exekutive soll offensichtlich durch ein Präsidialregime erreicht werden, innerhalb dessen ein für einen längeren Zeitraum fest gewählter Staatspräsident die Minister frei berufen und abberufen kann, ohne dabei auf das Parlament Rücksicht nehmen zu brauchen. Um diesem Präsidenten die nötige Autorität zu geben, soll er nicht vom Parlament gewählt werden. Debré und Blocq wollen aber offenbar die direkte Volkswahl des Staatsoberhauptes auch ausschließen, da das in Frankreich notwendig zur Diktatur führe.

Als Ausweg aus diesem Dilemma scheint man eine Wahl durch „Notabeln“ vorsehen zu wollen: also eine Wahl etwa durch die Mitglieder der Generalräte der Departemente oder gar noch kleinerer Gremien wie der Gemeinderäte. Angesichts der völlig überalterten administrativen Einteilung Frankreichs, die wohl nicht sogleich umgestülpt werden könnte, würde die Zusammensetzung dieses „Wahlmänner“-Gremiums die Wahl jedoch schon weitgehend präjudizieren. Die Wahl eines „linken“, oder sagen wir neutraler: „reformfreudigen“ Präsidenten wäre schon deshalb ausgeschlossen, weil bei der bisherigen Einteilung Frankreichs die „unterentwickelten Departemente“ (vor allem ländlichen Kleinbürgertums) die wirtschaftlich führenden Gegenden des Landes in ganz sinnloser Weise majorisieren.

Diese einseitige Gewichtsverlagerung würde noch durch die geplante Umgestaltung des Parlamentes verstärkt. Der Kammer, die wie bisher durch unmittelbare Volkswahl bestellt werden soll, würde gleichgewichtig eine Art von „Supersenat“ gegenübertreten, in dem die bisherigen drei anderen Häuser – der Senat, die „Versammlung der Französischen Union“ und der „Wirtschaftsrat“ – zusammengeschlossen wären. Dieser Supersenat ist offensichtlich „ständisch“ geplant: alle Wirtschafts- und Berufsgruppen sollen in ihm ihre Vertretung haben. Bei der wirtschaftlichen Struktur Frankreichs, wo immer noch der Mittelstand vorherrscht, würde das heißen, daß die auf Änderungen der überalterten Wirtschaftsstruktur drängenden Kräfte (Gewerkschaften, Teile des Patronates) hoffnungslos in der Minderheit wären.

Die geschilderte Gewichtsverlagerung wäre um so gefährlicher, als in den genannten Verfassungsplänen noch ein Element steckt, das in genau die entgegengesetzte Richtung drängt, womit denn Frankreich um noch eine Spannung reicher wäre. Die künftigen Minister nämlich sollen, soweit sie aus den Parlamentariern gewählt werden, auf ihr parlamentarisches Mandat verzichten. Das hört sich im ersten Augenblick ganz gut an. Ein Pariser Rechtsanwalt, Maître Stibbe, hat jedoch auf folgenden Haken hingewiesen: „Gewisse Politiker würden es vielleicht vorziehen, ein seiner wirklichen Gewalten entblößtes Parlament zu verlassen, um in der Regierung sitzen zu können. Da sie dann nicht mehr der Wiederwahl unterlägen, würden sie jedoch den Kontakt mit dem Volk verlieren. Die .Monarchie ohne KronV würde darum alle Anzeichen einer Republik der Technokraten tragen.“

Diesen Hang zu den Technokraten hat de Gaulle ja schon bei der Aufstellung seines Kabinetts bestätigt: von den 20 Ministern sind immerhin fünf (was für das heutige Frankreich revolutionär ist) „unpolitische Fachleute“, die aus der hohen Administration und der Diplomatie stammen. Und, was wichtiger ist als das Zahlenverhältnis: mit Ausnahme des Wirtschafts- und Finanzministeriums, das der Politiker Pinay erhalten hat, haben sie alle Schlüsselposten inne: das Äußere, das Innere (mit der Polizei!), das dem Verteidigungsminister de Gaulle untergeordnete Armeeministerium und das Überseeministerium.

Zwar hat sich die erste Garnitur der „Technokraten“ – die Baumgartner, Hirsch, Bloch-Laine – geweigert, unter de Gaulle an der Regierungsverantwortung teilzunehmen (und damit wohl auch ihre Skepsis gegenüber dem „Experiment de Gaulle“ ausgedrückt). Die „Manager“ jedoch, die Minister geworden sind – die Guillaumat, Pelletier, Cornut-Gentille, Sudreau –, erleichtern dem Regierungschef gerade durch ihre „Unscheinbarkeit“ das, was er mit ihrer Berufung beabsichtigt hat: die Schlüsselstellungen durch ihre Besetzung mit Männern ohne wesentlichen politischen Anhang fest in die Hand zu bekommen.