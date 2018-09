Auto verkauf er unerwünscht – Die Gegner des Churchill College – Ähnliche Sorgen der Studentinnen und Arbeitermädchen

Von R. W. Leonhardt

Dr. Rudolf Walter Leonhardt begann seine Tätigkeit für die ZEIT vor fünf Jahren mit Berichten aus England. Auf diese Berichte stützte sich sein Buch „77 mal England“ (Piper-Verlag, München), das in vielen Zeitungs- und Rundfunkbesprechungen des In- und Auslandes ein starkes Echo gefunden hat Und jetzt, ein Jahr nach der Veröffentlichung, bereits in dritter (erweiterter und korrigierter) Auflage erscheint. Um dieses Buch auf den letzten Stand zu bringen, fuhr der Verfasser vor kurzem für einige Wochen wieder nach England. Kleine Früchte dieser letzten Reise hat er hier zusammengetragen.

Vom Staub der deutschen, holländischen und englischen Straßen war die Windschutzscheibe des kleinen Volkswagens einigermaßen verdreckt. Vielmehr deswegen als um der Treibstoffvorräte willen, die durchaus noch bis nach London gereicht hätten, fuhr ich bald hinter Harwich an eine kleine nickel- und chromlose Tankstelle heran, bemühte mich schnell umzurechnen, wie viele „Gallonen“ der Tank wohl wieder fassen würde (das für benzinuhrlose Volkswagen hier übliche „Volltanken“ ist englischen Tankwärtern zu mühsam), verlangte also „drei Gallonen, bitte“ – und saß noch immer hinter einer Scheibe, durch die so wenig zu sehen war, daß die Polizei hätte einschreiten müssen.

Als der Tankwart dazu überging, mich auf das freundlichste zu verabschieden, wagte ich schüchtern und in der dortzulande üblichen Ausdrucksweise den Versuch: „Meinen Sie nicht, daß man irgend etwas mit dieser Windschutzscheibe machen könnte?“

Der Benzinverkäufer und freie Inselbewohner erfaßte die.Lage sofort: „Die müßte mal gesäubert werden. Auf Wiedersehen.“

Es blieb mir wohl nichts anderes übrig, als noch deutlicher zu werden: „Ich habe aber leider weder einen geeigneten Lappen noch Wasser bei mir – könnten Sie nicht so freundlich sein, die Scheibe für mich zu säubern?“