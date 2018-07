Inhalt Seite 1 — Alles geriet ihm leichthändig und anmutig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Ein wenig betrübt, daß es an Format und Ausstattung nicht mit den übrigen Bänden der Gesamtausgabe konform geht, aber getröstet, daß es überhaupt da ist, und dankbar dafür, das Gesamtwerk dieses geliebten Dichters vorhanden, besorgt und veröffentlicht zu sehen, in sicherer Vorfreude lauter lauterster Genüsse nehme ich das Buch zur Hand, um es zu rezensieren:

Ernst Penzoldt: „Die Liebende“, Prosa aus dem Nachlaß; Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 410 S., 16,50 DM.

Es kann niemals davon die Rede sein, daß irgendein Rezensent oder auch ein anderer Poet diesem Ernst Penzoldt überlegen oder gleichwertig wäre (wie es eine landesübliche Auffassung will); denn Penzoldt ist vollkommen einzigartig, und sein Hang zur Skurrilität und seine Sprudelphantasie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß er ein äußerst strenger Arbeiter, Stilist und Sprachformer war, dem jedwedes Ding, an dem er wohl „wie an einer Bildsäule“ arbeitete, leichthändig und anmutig geriet – was von allen Künsten die schwerste ist. Davon legt gerade dieser Nachlaßband mit seinen Fragmenten und losen Einzelheiten, die eben doch haargenau konzipiert und ziseliert sind, ein Zeugnis ab. Sie sind in den Jahren 1938 bis 1954 entstanden. Die längsten zwei Stücke, die offenbar Romane hatten werden sollen, sind mitteninne abgebrochen, in vollstem Zuge, einander den Rang ablaufend, so daß der Dichter vielleicht nicht aus noch ein wußte, welchem er bei der Weiterführung den Vorzug geben sollte, bis ihm bei beiden der Tod das Wort abschnitt.

Das ist ein Anblick, der einem in einem Nachlaßband besonders stark ans Herz greift, weil er die Intimität und Rührung der „Unvollendeten“ vermittelt, wie man die Stücke „Die Liebende“ und „Das Niemandskind“ wegen ihrer vollendeten, aber nicht mehr zur Fertigstellung gelangten Meisterschaft wohl nennen soll.

Diese beiden Stücke haben denn auch die besonderen Merkmale der Penzoldtschen Muse stark an sich: das freischwebend aus der Wirklichkeit Gehobene, dem Banalen Enthobene und es Verklärende, das dennoch einen schonungslosen Schuß Realität aufweist, der den Leser niemals in die Lüfte entläßt, sondern heranzwingt; dies alles wiederum eingehüllt und umduftet von einem nie erlahmenden Humor, der gleichfalls ein Zwiefaches zu einem unnachahmlichen Aroma vereinigt: er zielt ganz aufs Menschliche, ohne darum je gefühlig oder bieder zu sein, und er ist witzig (was Humor keinesfalls immer ist), doch ohne Ätze.

Namentlich das längere Fragment, „Das Niemandskind“, liefert eine köstliche Satire auf das Soldatentum, die das Wunder vollbringt, warmherzig und versöhnend zu sein und dennoch voll gehenden Zorns gegen die Erfindung des Militärs, dieser eigens zum Menschentöten konstruierten Maschine.