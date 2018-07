Für die Bahnbeamten des Verwaltungsbezirks Wöhnisch ist der Bahnhof von Zimpren längst zum Inbegriff des Schreckens geworden. Ist jemand nachlässig im Dienst oder macht sich auf andere Weise bei seinen Vorgesetzten unbeliebt, so flüstert man sich zu: „Der, wenn der so weitermacht, wird noch nach Zimpren versetzt.“ Und doch ist vor zwei Jahren noch eine Versetzung nach Zimpren der Traum aller Bahnbeamten des Verwaltungsbezirks Wöhnisch gewesen.

Als man nahe bei Zimpren erfolgreiche Erdölbohrungen vornahm, das flüssige Gold in meterdicken Strahlen aus der Erde quoll, stiegen die Grundstückspreise zunächst aufs Zehnfache. Doch warteten die klugen Bauern, bis der Preis, da auch nach vier Monaten noch das flüssige Gold in meterdicken Strahlen der Erde entströmte, aufs Hundertfache gestiegen war. Danach zog der Preis nicht mehr an, denn die Strahlen wurden dünner, achtzig, dreiundsechzig, schließlich vierzig Zentimeter dick; bei dieser Dicke blieb es ein halbes Jahr lang, und die Grundstückspreise, die erst aufs Fünfzigfache des Originalpreises gefallen waren, stiegen wieder aufs Neunundsechzigfache. Die Aktien der SUB TERRA SPES wurden nach vielen Schwankungen endlich stabil.

Nur eine einzige Person in Zimpren hatte diesem unverhofften Segen widerstanden: die sechzigjährige Witwe Klipp, die mit ihrem schwachsinnigen Knecht Goswin weiterhin ihr Land bebaute, während um ihre Felder herum Kolonien von Wellblechbaracken, Verkaufsbuden, Kinos entstanden, Arbeiterkinder in öligen Pfützen „Prospektor“ spielten. Bald erschienen in soziologischen Fachzeitschriften die ersten Studien über das Phänomen Zimpren, gescheite Arbeiten, geschickte Analysen, die in den entsprechenden Kreisen entsprechendes Aufsehen erregten. Es wurde auch ein Reportageroman „Himmel und Hölle von Zimpren“ geschrieben, ein Film gedreht, und eine junge Adlige veröffentlichte in einer illustrierten Zeitung ihre höchst dezenten Memoiren „Als Straßenmädchen in Zimpren“. Die Bevölkerungszahl von Zimpren stieg innerhalb von zwei Jahren von dreihundertsiebenundachtzig auf sechsündfünfzigtausendachthundertneunzehn.

Die Bahnverwaltung hatte sich rasch auf den neuen Segen eingestellt: ein großes, modernes Bahnhofsgebäude mit großem Wartesaal, Benzinbad, Aktualitätenkino, Buchhandlung, Speisesaal und Güterabfertigung wurde mit einer Geschwindigkeit errichtet, die der fälschlicherweise für sprichwörtlich gehaltenen Langsamkeit der Bahnverwaltung offensichtlich widersprach. Der Chef des Verwaltungsbezirks Wöhnisch gab eine Parole heraus, die noch lange in aller Munde blieb: „Die Zukunft unseres Bezirks liegt in Zimpren.“ Verdiente Beamte, deren Beförderung bisher am Planstellenmangel gescheitert war, wurden nun rasch befördert, nach Zimpren versetzt, und auf diese Weise sammelten sich in Zimpren die besten Kräfte des Bezirks. Zimpren wurde in einer rasch einberufenen außerordentlichen Sitzung der Fahrplankommission zur D-Zug-Station erhoben. Die Entwicklung gab zunächst diesem Eifer recht: immer noch strömten zahlreiche Arbeitsuchende nach Zimpren und standen begierig vor den Personalbüros Schlange.

In den Kneipen, die sich in Zimpren auftaten, wurden die gute Witwe Klipp und ihr Knecht Goswin zu beliebten Gestalten; als folkloristischer Überrest, Repräsentanten der Urbevölkerung, gaben beide überraschende Beweise ihrer Trinkfestigkeit und einer Neigung zu Sprüchen, die den Zugewanderten bald schon eine stete Quelle der Heiterkeit wurden. Gern spendeten sie Flora Klipp einige Glas Starkbier, um sie sagen zu hören: „Trauet der Erde nimmer, nimmer traut ihr, denn einhundertacht Zentimeter tief“; und Goswin wiederholte nach zwei, drei Schnäpsen, sooft es verlangt wurde, den Spruch, den die meisten seiner Zuhörer schon aus den Bekenntnissen der jungen Adligen kannten, die sich – zu Unrecht übrigens – auch intimer Beziehungen zu Goswin gerühmt hatte; wer Goswin ansprach, bekam zu hören: „Ihr werdet’s ja sehen, sehen werdet ihr’s.“

Inzwischen gedieh Zimpren unaufhaltsam; was ein ungeordnetes Gemeinwesen aus Baracken, Wellblechbuden, fragwürdigen Kneipen gewesen war, wurde eine wohlgeordnete kleine Stadt, die sogar einmal einen Kongreß von Städtebauern beherbergte. Die SUB TERRA SPES hatte es längst aufgegeben, der Witwe Klipp ihre Felder abzuschwatzen, die recht günstig in der Nähe des Bahnhofs gelegen waren und auf eine schlimme Weise zunächst die Entwicklung zu hindern schienen, später aber von klugen Architekten als „äußerst rares Dekorum“ städtebaulich eingeplant und gepriesen wurden; so wuchsen Kohlköpfe, Kartoffeln und Rüben genau an der Stelle, wo die SUB TERRA SPES so gerne ihr Hauptverwaltungsgebäude und ein Schwimmbad für Ingenieure der gehobenen Laufbahn errichtet hätte.

Flora Klipp blieb unerbittlich, und Goswin wiederholte unerbittlich, wie die Respons einer Litanei, seinen Spruch: „Ihr werdet’s ja sehen, sehen werdet ihr’s.“ Mit dem ihm eigenen Fleiß und mit Zärtlichkeit dünnte er weiterhin Rüben aus, pflanzte Kartoffeln in schnurgerader Reihe und beklagte in unartikulierten Lauten den öligen Ruß, der das Blattgrün verunzierte.