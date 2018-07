Auf der HV der Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG, Berlin-Dortmund, billigten die Aktionäre den Abschluß für 1957 mit wieder 9 v. H. Dividende (vgl. DIE ZEIT Nr. 25 vom 19. Juni) und die übrigen Regularien bei Enthaltung oder Opposition eines Minderheitsaktionärs. Es handelte sich um einen Beauftragten des Darmstädters Erich Nold mit einem Kapitalanteil von nominell 4900 DM. Offensichtlich völlig unerfahren in der Beurteilung seiner Befugnisse in einer HV, benutzte er die Gelegenheit, um die Höhe der Vorstandsbezüge zu kritisieren und sie, nach Stundenlöhnen aufgerechnet, in Vergleich zum Durchschnittseinkommen der Belegschaft und zu den Bezügen des Regierenden Bürgermeisters von Berlin zu setzen. Bei der Nachwahl eines AR-Vertreters für den verstorbenen Fritz Höfermann schlug der Nold-Beauftragte vor, ein Mitglied der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz als Vertreter der Minderheitsaktionäre zu wählen. Ein auf der HV anwesender Vertreter dieser Organisation begrüßte zwar den Vorschlag, bei einer künftigen AR-Wahl auch die Minorität mit einem Sitz zu berücksichtigen. Er erklärte jedoch, die Schutzvereinigung lehne es im Interesse ihrer Unabhängigkeit ab, eigene Vertreter in die Verwaltung zu entsenden. Sie sei allerdings gern bereit, allen daran interessierten Unternehmen geeignete Persönlichkeiten namhaft zu machen, die ein solches Amt in ihrem Sinne besetzen würden. G. G.

Die Märkische Kabelwerke AG, Berlin, die nach dem Ausscheiden aus dem Beteiligungsbesitz der Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG, Köln, vor einigen Jahren jetzt zum Interessenbereich der Deutschen Bank und deren Tochterinstitut Berliner Disconto Bank AG gehört, hat 1957 den Mengenumsatz um rund 12 v. H. steigern können, während der Umsatzwert vor allem wegen des starken Preisrückgangs für Kupfer und Blei leicht rückläufig war. Eine erneute Umsatzzunahme nach Wert und Menge wurde im Export erzielt. In der ersten Hälfte des neuen Geschäftsjahres hat sich der Wettbewerb bei anhaltend sinkenden Preisen verschärft. Dennoch beurteilt die Verwaltung das zweite Halbjahr zwar vorsichtig, aber „doch nicht grundsätzlich als ungünstig“. Bei einem Bruttoertrag von 12,4 (11,1) Mill. DM wurde ein Reingewinn von 0,68 (0,36) erzielt, der auf eine Dividende von wieder 8 v. H. auf das AK von jetzt 8 Mill. DM zugeschnitten ist, während 1956 nur 4 Mill. DM AK zu bedienen waren.

Bei der Berlinische Lebensversicherungs-AG, Berlin? Wiesbaden, hat sich im Geschäftsjahr 1957 die Versicherungssumme um 125,1 auf 867,3 Mill. DM erhöht. Die Beitragseinnahme stieg um 6,4 Mill. DM (19,04 v. H.) auf rund 43 Mill. DM. Die Versicherungsleistungen betrugen im Berichtsjahr 11,3 (i. V. 9,8) Mill. DM. Der Gesamtbestand an festen Kapitalanlagen der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um 20,9 auf 167,7 Mill. DM gestiegen. Die Hauptversammlung am 8. Juli genehmigte den Abschluß für 1957. Nach Zuführung von 5,2 Mill. DM an die Gewinnrückstellung der Versicherten erhalten die Aktionäre wiederum eine Dividende, von 8 v. H. auf die geleisteten Einlagen.

Die Mitgliedervertretung der Gothaer Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit stellte den Geschäftsbericht für das Jahr 1957 fest. Sie beschloß, den Überschuß von 11,8 Mill. DM (im Vorjahr 9,1 Mill. DM) wieder in voller Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen, und setzte die Überschußanteile fest, die 1959 trotz der größeren Anzahl gewinnberechtigten Versicherungen in derselben Höhe verteilt werden sollen wie 1958. – Im Berichtsjahr überstieg der Versicherungsbestand die Milliardenmarke. Der Bestandszuwachs machte 1957 gegenüber dem Vorjahr fast 19 v. H. aus. Der Antragszugang des Jahres 1957 war mit 233,7 Mill. DM um 37 v. H. höher als im Vorjahr. In dieser Steigerung drückt sich das Vertrauen vieler Angestellten zur privaten Lebensversicherung aus, die es im Zuge der Rentenreform vorzogen, sich durch den Abschluß einer Versicherung von der Angestelltenversicherungspflicht zu befreien. Der Antragszugang hat sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 1958 weiter gut entwickelt.