Friedrich Dürrenmatt, nach dem Tode des unvergleichlichen Brecht der bedeutendste Dramatiker deutscher Sprache, wurde im Jahre 1921 zu Konolfingen in der Schweiz geboren. Er ist 37 Jahre alt, hat nach gewissenhafter Vorbereitung, stetig fortschreitend, 1956 sein Meisterwerk, den „Besuch der alten Dame“ geschrieben, und es steht schon heute außer Zweifel, daß man ihm in spätestens fünfzig Jahren zu Konolfingen ein Denkmal setzen wird – dankbar bewegt können die Berner dann jenes großen Sohnes gedenken, der ihnen, so ist zu hoffen, nicht minderen Ruhm und Reichtum einbringen wird als Frau Claire Zachanassian geborene Wäscher den Bürgern von Güllen. Friedrich Dürrenmatt aber, der Erzpoet mit der Schellenkappe und den blitzend satirischen Augen – halb Embonpoint und halb Jonathan Swift – wird es sich freundlich gefallen lassen. Kein Zweifel, er ist sich seines Weges schon heute gewiß; nur ein Komödienschreiber kann es sich leisten, einer ersten Lese seiner Früchte die stolze, an kommende Ernten verweisende opus-Zahl „I“ hinzuzusetzen:

Friedrich Dürrenmatt: „Komödien I“; Verlag der Arche, Zürich; 359 S., 15,80 DM.

Dabei ist Dürrenmatt, ungeachtet allen Vertrauens zu künftigen Leistungen auf dem gleichen Feld, keineswegs ein Optimist. Verklärung und Verharmlosung sind nicht sein Metier. Im Gegentel, gerade ihm, dem Mann aus Konolfingen, der das bei Aristophanes und Nestroy erlernte Handwerk mit Anmut beherrscht, verdankt die Komödie die Wiederherstellung ihrer feierlichsten Würden und ältesten Ämter. Aristophanes – wir hatten es allzu lange vergessen – war ja auch ein großer Tragöde, und das “Shakespearisieren“, der jähe Umschlag von Scherz und Burleske in Pathos und Ernst, gehört seit den Tagen der „Volken“ und „Vögel“ nun einmal zum komischen Stil.

Darüber hinaus aber hat gerade Friedrich Dirrenmatt („Theaterprobleme“) gezeigt, daß in unserer vom Wert-Zerfall gezeichneten Epoche vielleicht nur noch die Komödie die Wahrheit zu sagen vermag... sie, die das Unvollkommene, Zersprungene, im Übergang Befindliche darstellt, während die Tragödie, ihre erlauchte Schwester, immer ein festgefügtes Ordnungssystem voraussetzt und bestimmter überindividueller Phänomene, des Staates, der Familie, der Religion bedarf, um sich entfalten zu können. Nicht Zweifel und Anonymität, sondern Norm und sichtbare Ordnung schaffen den tragischen Helden; nur überindividuelle Gesetze ermöglichen es dem Dramatiker, die „Fallhöhe“ seiner Personen zu demonstrieren – in einer Welt der Relativität wird der Sturz der Könige belanglos.

Die Tragödie variiert das Vorgefundene, Mythos und legendäre Geschichte; die Komödie erfindet, braucht Einfälle und Pointen, die das Unwiederbringliche einer Situation zu schildern vermögen – ihr Gegenstand ist das Individuelle. Die Tragödie hat einen Stil, die Komödie schafft Stile; die eine ruht auf dem Plafond der Tradition, die andere tanzt auf der Nadelspitze der Sekunde ... nicht am Bestehenden weiterzubauen, sondern die Brüchigkeit der Fundamente zu demonstrieren, nicht Bestätigung, sondern Persiflage, Travestie und Neuschöpfung wird von ihr verlangt. Das Bewegliche darstellend, ist sie selbst in Bewegung, und es scheint deshalb kein Zufall, daß die Geschichte der Komödie auch eine Geschichte der wiederholten Fassungen ist.

Dürrenmatt selber gibt dafür ein Beispiel. Von den vier, in den „Komödien I“ enthaltenen Stücken, sind drei („Romulus der Große“, „Die Ehe des Herrn Mississipi“ und „Ein Engel kommt nach Babylon“) Bearbeitungen von Frühfassungen. Man sieht, Dürrenmatt ist Praktiker und Experimentator, der sich den Anforderungen des Theaters fügt und gelernt hat, auf Bühnenbild und Szenerie Rücksicht zu nehmen. Er, der Stückeschreiber und Regisseur, kehrt damit zur handwerklichen Technik der griechischen Meister zurück.

Wie so viele große Künstler – und niemand wird bestreiten, daß der Autor der „Alten Dame“ ein großer Schriftsteller ist – hat auch Friedrich Dürrenmatt nur ein einziges Thema, das er in jedem Stück unter einem anderen Aspekt zu betrachten sucht. Es heißt: Wie behauptet sich ein reiner Mensch in einem Äon des Chaos, der Heuchelei und der Macht?