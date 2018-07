Die Heinrich Bergbau AG, Essen, schlägt der Hauptversammlung am 24. Juli – als eines der wenigen Zechen-Unternehmen – eine ermäßigte Dividende von 6 (i. V. 8) v. H. auf 15 Mill. DM Grundkapital vor. Im Berichtsjahr ging die Förderung von 1,36 auf 1,35 Mill. t zurück, während die Brikettherstellung leicht auf 761 000 (758 000) t stieg und die Stromerzeugung von 119,6 auf 112,0 Mill. kWh zurückging. Die Investitionen blieben mit 5,73 Mill. DM unter denen des Vorjahres mit 7,24 Mill. DM; sie wurden zu 3,86 (3,30) Mill. DM durch Abschreibungen finanziert. Die Erhöhung der Kohlenpreise sowie die Senkung der Selbstkosten durch Rationalisierung und Sparmaßnahmen und durch Leistungssteigerung genügten nach Mitteilung der Verwaltung nicht, um die eingetretenen Kostensteigerungen aufzufangen. Die Ertragsaussichten seien deshalb durch Absatzverschlechterung, ansteigende Haldenbestände und zusätzliche Lasten ungünstiger geworden. Neu abgeteuft werden soll auf dem Grubenfeld Massen ein Außenschacht (Schacht Heide), dessen Inbetriebnahme für das Jahr 1960 vorgesehen ist. W. G.

Der Geschäftsbericht der Badischen Kommunalen Landesbank – Girozentrale – Mannheim für das Jahr 1957 zeigt eine sehr beachtliche Ausweitung des Geschäftsvolumens. Die Zuwachsraten in einzelnen Sparten und das Geschäftsergebnis liegen erheblich über dem Durchschnitt. Durch eine starke Erhöhung der Bilanzsumme um 34 v. H. auf 1,035 Mrd. DM (i. V. 771,6 Mill. DM) erreichte die Bank die Milliarden-Grenze in DM-Währung. Der Gesamtumsatz ist um 2,7 Mrd. DM auf 38,7 Mrd. DM angestiegen. Bei einer 43prozentigen Steigerung sind die Gesamteinlagen auf 445 Mill. DM angewachsen. Davon stammen 237,3 Mill. DM von den badischen Sparkassen, welche ihre bei ihrer Zentralbank unterhaltenen Liquiditätsreserven und Terminanlagen um 47 v. H. erhöht haben, Auch die Einlagen sonstiger Kreditinstitute (+ 32 v. H.) und öffentlicher Kassen (+ 18 v. H.) wie diejenigen der privaten Kunden (+ 49 v. H.) sind erheblich angestiegen. Letztere decken nahezu die gesamten Privatkredite. Das Geschäftsergebnis des Jahres 1957 weist einen Gewinn von 3,8 Mill. DM aus, aus dem das Stammkapital von 8 Mill. DM mit 6 v. H. verzinst (480 000 DM) wird, während 3,278 Mill. DM (i. V. 2 Mill. DM) der Sicherheitsrücklage zugewiesen werden, die damit mit 11,16 Mill. DM das Stammkapital übersteigt.

Die Hannoversche Landeskreditanstalt stellt mit ihrem Geschäftsbericht 1957 erneut unter Beweis, daß es sinnvoll ist, wenn ein Spezialinstitut sich der Sonderaufgabe des langfristigen Agrarkredites annimmt. Von den landwirtschaftlichen Hypotheken sämtlicher westdeutschen Boden- und Kommunalkreditinstitute vereinigen sich immerhin rund 28 v. H. in den Beständen dieser einen Anstalt, deren Ausleihungsbereich sich zudem auf das Gebiet der ehemaligen Provinz Hannover beschränkt. – Die landwirtschaftlichen Neuausleihungen in 1957 betrugen 60,4 Mill. DM (gegenüber 31 Mill. DM in 1956) und bestanden zu etwa ein Drittel aus Meliorationsdarlehen an Wasser- und Bodenverbände, im übrigen aus Hypotheken mit einem Durchschnittsbetrag von nur rund 10 000 DM, die sich ziemlich gleichmäßig über die verschiedenen Bezirke des Beleihungsbereichs verteilen. An Neu-Emissionen wurden 1957 rund 35 Mill. DM abgesetzt. Die Bilanzsumme stieg von 290 auf 354 Mill. DM. Die erfreuliche Auflockerung des Kapitalmarktes läßt vermuten, daß sowohl Wertpapierabsatz wie Ausleihungen des laufenden Jahres die Berichtszahlen übertreffen werden.