Die Harpener Bergbau AG, Dortmund, deren Aktienkapital nach der Durchführung der alliierten Verkaufsauflage zu mehr als 75 v. H. in Händen der französischen Sidéchar liegt, hat jetzt erstmalig Vorteile auf Grund der Bindung an die französischen Hüttenwerke verbuchen können. Die Sidéchar, die 50 v. H. des Gesantfremdabsatzes dieser Zechengesellschaft im Wege des Werkselbstverbrauchrechtes bezieht, hat bis Anfang Juni ihre Mengen noch voll abgenommen. Auch wenn der Mehrheitsaktionär jetzt, wie die Harpen-Verwaltung in einer Pressekonferenz mitteilt, etwa 1000 t/Tag weniger abruft, so werden dadurch zwar die Lagerbestände erhöht, aber die Kostenrechnung der Zechen nicht belastet. Die Sidéchar hat ihre Bezugsmengen einschließlich Lagerkosten voll bezahlt. Den Haldenbeständen, die hier Anfang Juli auf 451 571 t (219 530 t Koks und 232 041 t Kohle) angewachsen sind, werden die Sidéhar-Kohlen indessen nicht zugerechnet. Allerdings wird der derzeitige Vorteil des französischen Werkselbstverbrauchrechtes zum Teil durch den sogenannten Beschäftigungsausgleich der Ruhrzechen gemildert, auf Grund dessen die Harpener Bergbau AG entsprechend geringer mit dem Absatz über die Ruhrkohlenverkaufsgesellschaft bedacht wird. Immerhin ist die Gesellschaft in diesem Jahre bisher mit nur einer Feierschicht ausgekommen; das ist beachtlich, zumal die Halden den absoluta Höchststand vom Juni 1954 nahezu erreicht haben.

Im Geschäftsjahr 1957, über das jetzt berichtet wird, sind die Zechen im Harpen-Bereich noch voll beschäftigt gewesen. Der Vorstand betont allerdings, daß die Aufwärtsentwicklung des Geschäftsjahres 1956 im Berichtsjahre zum Stillstand gekommen sei. Die Ziffern des Jahresschlusses seien im Gegenteil bereits von der beginnenden Absatzflaute sowie durch neue Spannungen im Kosten-Preis-Verhältnis beeinflußt worden,

Durch den Rückerwerb der Zeche Victoria, deren Ergebnis, wie die Verwaltung betont, voll den Erwartungen entsprochen habe, ist Harpen jetzt mit einem Förderanteil von 5,2 v. H. an die vierte Stelle im Ruhrbergbau aufgerückt. Die Steinkohlenförderung der Gesellschaft betrug im Berichtsjahre 6,4 (5,3) Mill. t. Ohne die Erzeugung der heimgekehrten Zeche Victoria in Höhe von 1,2 Mill. t trat ein Rückgang von 1.6 v. H. ein. Mit Victoria war eine Erhöhung um 20,6 v. H. gegenüber 1956 festzustellen. Mit einer Jahreskokserzeugung von 3,1 (2,7) Mill. t (einschließlich Victoria) bestreitet Harpen nunmehr den dritten Platz an der Ruhr.

Mit Recht bezeichnet der Geschäftsbericht des Unter-, nehmens die Heimkehr der Zeche Victoria in Lünen, die im Rahmen eines Restitutionsvergleiches der Gruppen Petscheck und Flick mit den ehemaligen Reichswerken erzielt wurde, als das bedeutsamste Ereignis des Jahres 1957. Durch diese Transaktion kommen abbauwürdige Kohlenvorräte von mehr als 200 Mill. t in den Besitz von Harpen. Die Gesellschaft mußte dafür einen Kaufpreis von 49 Mill. DM aufwenden.

Aber mit dem günstigen Ergebnis einer Zeche allein ist es offenbar nicht getan. Der Harpen-Vorstand betonte in einer Pressekonferenz, daß die Ertragslage der einzelnen Zechen sehr unterschiedlich gewesen sei. Insgesamt sei der wirtschaftliche Erfolg hinter dem des Vorjahres zurückgeblieben. Der für 1957 ausgewiesene Reingewinn von 6,38 (6,38) Mill. t ist auf die Ausschüttung einer Dividende von wieder 5 (5) v. H. auf 127,6 Mill. DM AK berechnet. Der Reingewinn ergab sich unter Heranziehung der Rücklage für Lastenausgleichs-Vermögensabgabe zur Deckung des steuerlich nicht abzugsfähigen Teils der Lastenausgleichsaufwendungen von rund 4‚4 Mill. DM. Allerdings hat Harpen im Berichtsjahre alle Abschreibungsmöglichkeiten wahrgenommen. Normalabschreibungen stiegen auf 26,6 (16,6) und Sonderabschreibungen auf 14,6 (12,3) Mill. DM. Wenn die ausgewiesenen Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen auf 6,9 (17,8) Mill. DM zurückgegangen sind, so darf darin nicht ausschließlich ein Hinweis auf eine verschlechterte Ertragslage gesehen werden. Der Vorstand des Unternehmens räumte vor der Presse ein, daß diese Ziffer wohl mehr ein Zeichen für eine größere Ausnutzung der steuerlichen Möglichkeiten sei, Anlagen stehen in der Bilanz nunmehr mit 329,5 (250,5) Mill. DM zu Buch. Der hohe Zugang ist durch die Transaktion Victoria bestimmt.

Die Harpener Bergbau AG will auch weiterhin zielstrebig ihre Investitionen durchführen. Dabei sollen Konzentrationsmaßnahmen für die Besserung solcher Zechen, die Gefahr laufen, in den marginalen Bereich zu kommen, im Vordergrund stehen. Es gelte der Grundsatz: „Sehr schnell sehr viel investieren!“ Das Unternehmen sei in der glücklichen Lage, nicht auf Anlagen auf der grünen Wiese angewiesen zu sein, da die Ostgruppe der Gesellschaft ausreichende Ausweitungsmöglichkeiten habe. Im laufenden Geschäftsjahr will Harpen über das Abschreibungsvolumen hinaus investieren. Die Finanzierung werde „teilweise unter Inanspruchnahme des Kapitalmarktes“ vorgenommen werden; aber Höhe und Zeitpunkt einer Anleihe stehen noch nicht fest. Zu den sich hartnäckig haltenden Gerüchten, der französische Großaktionär wolle die freien Aktionäre abfinden, betont die Verwaltung, daß derartige Absichten ihr nicht bekannt seien. Nmn.