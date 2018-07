Die für den Aktionär wohl erfreulichste Zahl der Bilanz der Deutsche Linoleum-Werke AG, Bietigheim (Württ.), ist die Position „Freie Rücklage“ von 15 Mill. DM. Da das AK 24 Mill. DM beträgt, wäre die Gesellschaft in der Lage, aus ihren versteuerten Rücklagen Aufstockungsaktien zu verteilen, wenn das entsprechende Gesetz verabschiedet ist. Das sind natürlich vorläufig Hoffnungen, viel handfester ist dagegen die Dividende von 14 (12) v. H., die für 1957 gezahlt werden wird. Sie ist das Ergebnis eines günstig verlaufenen Geschäftsjahres, das einen Umsatz von 200,6 (194,3) Mill. DM brachte, obwohl der Export wegen der vielen Einfuhrbeschränkungen und des verschärften Wettbewerbs rückläufig war. Während in den Vorjahren die Herstellungskosten vor allem durch die Verteuerung . der Rohstoffe ungünstig beeinflußt wurden, ist in 1957 bei einem Teil der Hauptrohstoffe ein Rückgang der Beschaffungspreise eingetreten. Auf diese Weise konnten Kostenerhöhungen in anderen Sparten kompensiert werden.

Die Investitionsvorhaben des Unternehmens waren in 1957 sehr beachtlich. Bei den Sachanlagen betrug der Zugang in 1957 rund 22,2 (10,9) Mill. DM. Durch die Errichtung eigener Kraftwerke hat sich die Gesellschaft vom öffentlichen Stromnetz unabhängig gemacht. Die Investitionen wurden nur zu 8 Mill. DM über Abschreibungen finanziert. Hinsichtlich der weiteren Aussichten klingen die Aussagen der Verwaltung sehr vorsichtig. Immerhin heißt es im Geschäftsbericht; „Wenn auch infolge der außergewöhnlich langen Behinderung durch das Winterwetter in den ersten Monaten des Jahres 1958 die Wiederaufnahme der Bautätigkeit hinausgezögert wurde, rechnen wir dennoch mit einer befriedigenden Entwicklung des Inlandgeschäfts. Im Exportgeschäft zeichnet sich eine weitere Verschärfung des Wettbewerbs ab.“

In der Hauptversammlung wurde zur Geschäftslage gesagt, daß sich große Aufträge infolge der verzögerten Bautätigkeit in das zweite Vierteljahr verlagert haben, so daß die Umsätze im ersten Quartal zurückgegangen sind. Man rechnet aber mit einem gleich hohen Bauvolumen für das ganze Jahr und daher wieder mit einer befriedigenden Entwicklung. Im Export hält die Verschärfung des Wettbewerbs an. Für den gemeinsamen Markt glaubt die Verwaltung gerüstet zu sein. Durch Satzungsänderungen ist die Vergütung an den Aufsichtsrat von 10 v. H. des Gewinns auf 7,5 v. H. gesenkt worden. K. W.