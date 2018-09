Inhalt Seite 1 — Schachspiel um die Freihandelszone Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jacques Stohler

In der entscheidenden Schlußrunde des Ringens um die Freihandelszone werden zur Zeit von den beiden wichtigsten Verhandlungspartnern, Frankreich und England, die letzten Trümpfe ausgespielt. Die Endphase der grundsätzlichen Verhandlungen läuft demnächst ab. Der britische Europaminister Reginald Maudling fordert im Namen seiner Regierung eine grundsätzliche Einigung über die Freihandelszone bis Ende Juli. Das Urteil über das Projekt wird aber bereits am 23. Juli gefällt werden, anläßlich der Tagung des Ministerrates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Sowohl Frankreich als auch England sind gegenwärtig bestrebt, dem anderen Verhandlungspartner vor der Öffentlichkeit die Schuld an einem Scheitern der langen Bestrebungen zuzuschieben. Aber die Beratungen in Paris, London, Brüssel und Bonn gelten bereits nicht mehr den Problemen der Freihandelszone selber ‚ sondern der technischen Möglichkeit, eine Grundlage für weitere zukünftige Verhandlungen über die Gestaltung einer „Zone“ zu finden. Daß zur Zeit über die Freihandelszone selber keine Einigung erzielt werden kann, steht fest. Das nationale Prestige ist auf beiden Seiten des Kanals zu eindeutig engagiert, als daß eine der beiden Parteien noch einlenken könnte. Frankreich hat seinerzeit gefordert, daß die Vorzugszölle, die Großbritannien in den Commonwealth-Ländern genießt, auch den Mitgliedern des Gemeinsamen Marktes gewährt werden sollten. Minister Maudling hat diese Forderung in Bonn im Namen seiner Regierung abgelehnt. Es ist kaum denkbar, daß sich die prestige-bedachte Regierung de Gaulle dazu bereit finden wird, auf eine wesentliche französische Forderung zu verzichten. Eine Einigung könnte daher nur erzielt werden, wenn diese Prestige-Erwägungen in den Hintergrund getreten sind – das heißt nach einer gewissen Zeit des Vergessens.

Andererseits wollen wahrscheinlich weder de Gaulle noch Macmillan in den Ruf kommen, die wirtschaftliche Spaltung Europas in die beiden, Hälften EWG und übrige OEEC-Länder vorgenommen zu haben. Beide Regierungen versuchen vielmehr, dem Partner die Tür möglichst ostentativ offenzuhalten. Gelegenheit und scheinbar legitimen Anlaß dieser Diplomatie des „nach Ihnen, bitte“ bietet der vom deutschen Präsidenten der EWG-Kommission ausgearbeitete Vorschlag einer allgemeinen zehnprozentigen Zollsenkung, nach dem Verfasser genannt „Hallstein-Plan

Der Plan von Professor Hallstein berücksichtigt die prekären zeitlichen Verhältnisse der Verhandlungen über die Freihandelszone. Die sechs Länder des Gemeinsamen Marktes werden laut EWG-Vertrag ihre Einfuhrzölle Anfang 1959 im gegenseitigen Handel um 10 v. H herabsetzen und dadurch den Austausch im Gemeinsamen Markt selber auf Kosten des Handels mit den Nichtmitgliedern begünstigen. Die Freihandelszone sollte diese sogenannte „Diskriminierung“ von 11 OEEC-Ländern verhindern. Wenn keine Einigung über das Zonenprojekt erzielt wird, so werden also die Exporte der Außenseiter in den Bereich der Wirtschaftsgemeinschaft nach dem 1. Januar tendenziell – wenn auch praktisch noch kaum spürbar – benachteiligt. Da eine Einigung über die zahlreichen technischen Probleme der Freihandelszone in den noch verbleibenden fünf Monaten kaum gefunden werden kann, ist ein Provisorium erwünscht, das Anfang 1959 eine Diskriminierung der EWG-Außenseiter ausschaltet. Der Hallstein-Plan sieht zu diesem Zweck eine allgemeine gegenseitige Zollsenkung um 10 v. H. durch alle 17 Länder der OEEC vor. Dieses Provisorium soll erstens eine Diskriminierung verhindern und zweitens das Problem der Zeitknappheit in den Verhandlungen über die Freihandelszone lösen. – Die Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft schlägt dagegen nicht vor, daß auch alle OEEC-Länder den Kontingentsrahmen für Importe aus dem OEEC-Raum um 20 v. H. erweitern sollen, wie dies laut EWG-Vertrag im Gemeinsamen Markt am 1. Januar 1959 getan werden muß. Ob für diese Zurückhaltung die französische Devisenlage oder britische Bedenken ausschlaggebend waren, ist dem persönlichen Urteilüberlassen. An sich wäre anzunehmen gewesen, daß alle Partner einer eventuellen Freihandelszone dem einfachen Konzept des Hallstein-Plans zustimmen würden. Statt dessen versuchen sowohl die französische als auch die britische Regierung, den als Schlichtungsversuch gedachten Vorschlag für ihre Zwecke einzuspannen. England will dem Hallstein-Plan nur unter der Bedingung zustimmen, daß sich vorher alle EWG-Länder grundsätzlich mit der Freihandelszone einverstanden erklären – nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand heißt das im wesentlichen mit dem von Maudling vorgeschlagenen Konzept der Freihandelszone. Das Provisorium soll demnach die Richtung der zukünftigen Vereinbarungen bereits fixieren. Auf der anderen Seite hat die französische Regierung plötzlich ihr Herz für die Anliegen der weiten außereuropäischen Welt entdeckt, nämlich für die rund 35 Mitglieder des weltumspannenden „Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens“ (GATT). Frankreich schlägt daher vor – und die EWG-Kommission hat diese unerwartet liberale Anwandlung des sonst so protektionistischen Partners auf ihren Schild erhoben –, die zehnprozentige Zollsenkung am 1. Januar nicht nur im Rahmen der OEEC, sondern des gesamten GATT vorzunehmen.

Die Ausweitung des Hallstein-Plans auf das GATT ist ein geschickter Schachzug der französischen Diplomatie. Wenn der Hallstein-Plan nur im OEEC-Raum realisiert werden sollte, so stehen diesem Vorgehen die beiden Artikel II und XXIV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens entgegen. Für den Handel zwischen seinen Mitgliedern fordert das GATT grundsätzlich die Anwendung des Meistbegünstigungsprinzips. Regional begrenzte Zollpräferenzen, die beispielsweise auf die OEEC beschränkt wären, sind laut Artikel II des GATT nur zulässig für bereits bestehende Präferenzsysteme, wie die Ottawa-Präferenzen des Commonwealth. Diese „wo new preference rule“ dient der Sicherung des Meistbegünstigungsprinzips, anders ausgedrückt der Verhinderung einer Diskriminierung im Handel zwischen den GATT-Mitgliedern.

Die Regel kann auf Grund von Artikel XXIV dann durchbrochen werden, wenn einige GATT-Mitglieder statt bloßer Zollpräferenzen (wie sie der Hallstein-Plan vorsieht) eine totale Beseitigung aller Zölle im Rahmen einer Freihandelszone oder Zollunion anstreben. In der OEEC, die nur einen Teil der GATT-Länder erfaßt, ist daher der Hallstein-Plan legitimerweise nur dann realisierbar, wenn er eine erste Stufe zur Freihandelszone darstellt. England kann deshalb guten Gewissens eine grundsätzliche Zustimmung zur Freihandelszone verlangen. Allerdings wären die nicht der OEEC angehörenden Länder des GATT, die durch eine derartige Erklärung dann ihrerseits diskriminiert würden, über dieses Vorgehen kaum erbaut.