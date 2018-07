Inhalt Seite 1 — Sputnik staubt Polypen ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dd., Wiesbaden

Am Abend des 1. Mai, des Feiertages der Schaffenden, traf die 29jährige ledige Serviererin Brunhilde S. den 24jährigen stellungslosen Johannes Meyer, genannt „Sputnik“, vor einem Lokal der Wiesbadener Innenstadt. Brunhilde fragte: „Haste gegriffen?“ Darauf erwiderte ‚Sputnik‘: „Du weißt es ja schon, der Freier hat dir’s doch sicher erzählt... Ich hoffe, du bist nicht link ...“ Und kurz darauf sagte er zu der 38jährigen Johanna V., Inhaberin der Bar zur „Schwarzen Katze“: „Ich habe ganz schön abgestaubt!“

Neun Wochen später saß Johannes Meyer auf der Anklagebank und lächelte, als Brunhilde und Johanna jenen Wortwechsel vor dem Schöffengericht wiederholten. Was hatte der Staatsanwalt sonst noch anzubieten, um ihn des Rückfalldiebstahls zu überführen? Nur diese beiden Zeuginnen? Verstand das Gericht überhaupt, was sie sagten – in jener Gaunersprache, mit der Staatsanwälte und Amtsgerichtsräte ja nur wenig anfangen können?

Sputnik lächelte, das Barometer stand auf Freispruch. Zwar schien die Frage „haste gegriffen“ einigermaßen deutlich. Mit dem „Freier“, so erkannte das Gericht, war sicherlich der 23jährige Bereitschaftspolizist Alexander aus Kassel gemeint, dem am 1. Mai rund 190 Mark abhanden gekommen waren „Link“, so erläuterte die Wirtin, bedeute so viel wie „verräterisch“. Aber, darüber, ob man unter „abstauben“ nur die erlaubte Form der Bereicherung durch sogenanntes „Schnorren“ oder den ungesetzlichen Diebstahl oder wahlweise beides zu verstehen habe, konnten sich Frau Johanna und der Richter nicht einigen.

So standen die Dinge am 3. Juli, und angesichts des energisch leugnenden – wiewohl einschlägig vorbestraften – Angeklagten schien eine einwöchige Vertagung der einzige Ausweg, wollte man ihn nicht aus Mangel an Beweisen freisprechen. In dieser Woche aber wurde das Mädchen Agnes, dessen Aufenthalt bis dato unbekannt gewesen war, in der Mainzer Haftanstalt ermittelt und nach Wiesbaden „verschubt“.

Die 25jährige brünett-lockige Agnes, genannt Aggi, brachte am 10. Juli die mühevoll aufgebaute Verteidigung Sputniks zum Einsturz. Warum übrigens nennt man ihn Sputnik? Die Katzenwirtin verriet es dem Schöffengericht: „Weil er von Lokal zu Lokal läuft. Die Wirte lassen sich von ihm Zigaretten holen und Bierkästen in den Keller tragen.“

Am 1. Mai stellte Johannes Meyer fest, daß er wieder einmal „blank“ war. Darum sprach er – mit bedeutungsvollem Seitenblick auf den bierselig lallenden Polizeiwachtmeister Alexander und die Schankmaid Brunhilde – zu seiner Freundin Aggi: „Du, die beiden wollen ins Hotel. Der betrunkene Polyp gibt mir jetzt Geld, damit ich ihm ein Zimmer besorge. Und das Geld behalte ich mir...“