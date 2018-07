Die Stolberger Zink AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Aachen, die sich im Mehrheitsbesitz der Firma Otto Wolff befindet, zihlt ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 1957 nicht nur keine Dividende (i. V. 7 v. H.) auf das Aktienkapital von 17,5 Mill. DM, sie weist darüber hinaus einen Bilanzverlust von 4,28 Mill. DM aus. Es gibt verschiedene Gründe für die arg verschlechterte Ertragslage dieses Unternehmens. Hauptursache ist die Ausstrahlung des Weltmarktes. Die Notierungen an der Londoner Metallbörse fielen für Blei und Zink im Berichtsjahr um nahezu 40 v. H. auf ein Niveau, das noch unterhalb der Erlöse liegt, die zur Zeit der Baisse nach der Koreakrise erzielt worden waren. Der Geschäftsbericht weist darauf hin, daß die im Berichtsjahr vereinnahmten Durchschnittseilöse nicht ausgereicht haben, um die Kosten des Grubensektors der Gesellschaft zu decken. Nur durch eine rigorose Beschränkung der Aus- und Vorrichtungsarbeiten habe sich die Schließung einzelner Bergbaubetriebe vermeiden lassen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Rohertrag aus, der sich von 36,03 im Vorjahre auf 27,58 Mill.. DM ermäßigt hat. Demgegenüber ist gleichfalls der Posten Löhne und Gehälter auf 19,53 (21,01) Mill. DM zurückgegangen. Das Unternehmen hat etwa 200 Belegschaftsmitglieder entlassen müssen. Zu den Gründen für die Verschlechterung der Ertragslage treten gestiegene Lohn- und Materialkosten hinzu. – In der Bilanz stehen Anlagen einschließlich Beteiligungen mit 41,87 (41,48) Mill. DM. In dem leicht verringerten Umlaufvermögen von 51,27 (52,28) wirken sich neben den bereits erwähnten neubewerteten Vorräten gestiegene Forderungen aus.

Auch im neuen Geschäftsjahr steht Stolberger Zink nach wie vor im Zeichen der Baisse an den Metallmärkten. Obwohl die internationale Flaute bereits zu erheblichen Einschränkungen der Bergbauproduktion in der Welt geführt habe, sieht das Unternehmen noch keine Silberstreifen am bleiernen Horizont. Die Alimentation der Hütten wurde zunehmend schwieriger, heißt es im Geschäftsbericht. Es erweise sich häufig als notwendig, Preise zu konzedieren, die über die Notierungen an der Londoner Metallbörse hinausgehen. Das beruhe darauf, daß in anderen Ländern auf Grund der dortigen zum Schutz des Metallerzbergbaues getroffenen Maßnahmen die Hütten in der Lage seien, solche höheren Preise verlustlos zu zahlen. Überhaupt verwahrt sich der Geschäftsbericht entschieden gegen den Vorwurf, daß das Unternehmen im internationalen Bereich nicht konkurrenzfähig sei. Der deutsche Metallerzbergbau brauche bei ausgeglichener Marktlage nicht um seine Existenz zu fürchten; jedoch sei der internationale Wettbewerb durch interventionistische Maßnahmen in anderen Ländern verfälscht und dadurch erschwert. Stolberger Zink hofft, daß bei den seit Jahren geführten Verhandlungen endlich „Wege gefunden werden, auf denen sich der Krisenanfälligkeit des Metallerzbergbaues in der Bundesrepublik begegnen läßt“.

