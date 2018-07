Inhalt Seite 1 — Warten auf Meister Meier Seite 2 Auf einer Seite lesen

DK-Hamburg

Seit einigen Wochen kündigten rosa Plakate in den Schusterwerkstätten den Hamburgern an, daß ihre Schuster vom 14. bis zum 26. Juli Ferien machen würden. Und jetzt sind sie also weg – alle auf einmal.

Der Junggeselle, der nach dem Regenguß plötzlich ein Loch in der Sohle fühlt, die Dame, deren empfindliche Pfennigabsätze immer nach wenigen Tagen schief sind – sie denken tief darüber nach, warum wohl alle Schuster just in denselben vierzehn Tagen erholungsbedürftig sind.

Vielleicht, denken sie, ist es die Furcht vor der Konkurrenz. Schließlich liegt es nahe, die Reparatur von Schuster Weber ausführen zu lassen, wenn Schuster Meier verreist ist.

Oder ist vielleicht zur Sommerszeit so wenig zu reparieren? Das ist kaum anzunehmen, weil doch leichtes Schuhzeug öfter zerreist.

oder ob vielleicht die Schuhfabriken den Schustern Sonderfahrten gestiftet haben, damit die Kunden genötigt sind, sich neue Schuhe zu kaufen?

Ziemlich spät kommt der Nachdenkliche auf eine Möglichkeit, die zunächst recht abwegig erscheinen mag: Ist es wohl wegen der Einheitlichkeit an sich? Die „einheitliche Regelung“ ist auf vielen Gebieten die Blaue Blume, nach der das deutsche Herz gern sucht. Und „einheitliche Regelung“ ist denn auch der Begriff, den der Verbandsgeschäftsführer der Schusterinnung, von mir befragt, als Verteidigung der gleichzeitigen Ferien unserer Schuster anführt.