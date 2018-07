Inhalt Seite 1 — Was ist eigentlich Ideologie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Regensburger

Einer der am meisten gebrauchten und am wenigsten verstandenen Begriffe unserer Zeit, die Worte so schnell verschleißt, daß man am liebsten sich eine neue Sprache erdenken oder ganz und gar schweigen würde, ist: „Ideologie“. Es stellen sich sofort auf assoziativem Wege die Namen Karl Marx und Karl Mannheim ein.

Folgt man der zweiten Assoziation und greift zu Mannheims Buch „Ideologie und Utopie“, so wird man belohnt mit genauer Definition, geschichtlicher Ableitung und Analyse des Begriffs. Mannheim verweist darauf, daß dem Wort „Ideologie“, schon ehe es im Marxismus die Bedeutung des „falschen Bewußtseins“ erhielt, ein herabsetzendes Element eignete, und zwar im Sinne einer ontologisch – erkenntnistheoretischen Entwertung, die gegnerisches Denken im Hinblick auf die politische Praxis als irreal bestimmte,

Bei Marx wurde dann die Gesamtheit der geistigen Produktion als ideologischer Überbau des gesellschaftlichen Seins bezeichnet. Marxistische Denker nahmen die „bürgerliche Philosophie“ unter die Lupe des Ideologiebegriffs. Selbstverständlich bot sich die Methode als Werkzeug geradezu an, nun auch den Marxismus auf seine „Ideologiehaftigkeit“ hin zu analysieren. So bedeutet „Ideologie“ nach Mannheim, auf die einfachste Formel gebracht: seinsgebundenes Denken. Dieser Hinweis ist unerläßlich, wenn man sich mit dem Buch auseinandersetzen will:

Jeanne Hersch: „Die Ideologien und die Wirklichkeit“, Versuch einer politischen Orientierung. Piper Verlag, München. 376 S., 16,80 DM.

Obwohl der Titel eine unübersehbare Ähnlichkeit mit der Terminologie Mannheims aufweist, benutzt die Autorin das Wort ,„Ideologie“ in einem völlig anderen Sinn. In einem Brief Jeanne Herschs an den Verleger – der hier als Vorwort steht – heißt es an einer Stelle, das ideologische Vakuum in Deutschland sei beängstigend; und auf der nächsten Seite: „Welche Widerstandskraft könnte dieses Land (die Bundesrepublik) entwickeln, wenn nicht die einer ideologischen Abwehr?“ Hier wird die Abwesenheit von Ideologie bedauert, wenn nicht gerügt. Daraus folgt, daß man „Ideologie haben“ muß. Zweifellos wird Ideologie hier nicht als „falsches Bewußtsein“ verstanden.

Mannheim unterscheidet zwischen dem partikularen und dem totalen Ideologie-Begriff. Mit dem ersten meint er, daß bestimmte Ideen und Vorstellungen eines politischen Gegners nicht geglaubt, nicht wörtlich genommen, sondern als Rationalisierungen erkannt werden. Der totale Ideologiebegriff dagegen stellt radikal die gesamte Bewußtseinsstruktur einer historisch-sozial konkret bestimmten Gruppe in Frage.