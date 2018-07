Monatelang hat Familienminister Wuermeling „im Alleingang“ eine rege Ein-Mann-Propaganda dafür gemacht, daß die Kindergeldregelung, wie sie heute „vom dritten Kind an“ gilt, auf alle Zweitkinder (oder wenigstens doch auf die Zweitkinder mehrköpfiger Familien) ausgedehnt werden sollte. Damit würde sich die bisher schon über 800 Mill. DM ausmachende Belastung der Betriebe durch die Sondersteuer Kindergeldumlage auf 1,1 Mrd. (oder 1,8 Mrd.) jährlich erhöhen – und das ist ja wohl eine Sache, die gerade jetzt, in einer Zeit der Preisanpassung nach unten, kaum zu verantworten wäre.

Hieran ändert auch die treuherzige Versicherung Dr. Wuermelings nichts, daß die von ihm gewünschten zusätzlichen Summen „dem Zuwachs des Sozialprodukts entnommen werden könnten (oder sollten). Dieser Zuwachs, mag man ihn für die künftigen Jahre nun hoch oder niedrig veranschlagen, ist ja keine Wundertüte, aus der man eben mal einige Milliarden für diese und noch einige Milliarden für andere Zwecke „entnehmen“ könnte. Er ist auch nicht so etwas wie ein Überschuß, über dessen Verteilung durch Mehrheitsbeschluß beliebig entschieden werden könnte. Über jede Mark nämlich, um die das Sozialprodukt anwächst, ist bereits so oder so, in einer Kosten- und Ertragsrechnung, verfügt. Da gibt es kein „herrenloses Gut“, und wer aus dem Zuwachs etwas verteilen will, muß es vorher erst irgendeinem „Wirtschaftssubjekt“ abnehmen.

Auch in anderer Hinsicht muß der Familienminister aufgeklärt werden, nämlich über die Tariflohn-Regelung, damit ihm endlich die Illusion genommen wird, als könnten die Sozialpartner beliebig höhere Löhne vereinbaren und gleichzeitig beschließen, daß ein Teil aus dem Lohn-Plus als Zuschlag zur Kindergeld-Umlage „abgezweigt“ wird. Man kann zwar nicht verlangen, daß ein Minister für Familienfragen auch im Tarifrecht sachverständig ist, aber man darf wohl fordern, daß Dr. Wuermeling, anstatt uns immer wieder zum Kopieren des französischen Kindergeld-Systems aufzufordern, endlich einmal die Unterschiede zwischen unserer und der in Frankreich geltenden Regelung studieren möge. Frankreich erhebt eine Art Lohnsteuer beim Arbeitgeber, und zwar in der Höhe von jetzt 9,5 v. H. des „Grundlohns“, der wesentlich niedriger als der „Effektivlohn“ ist. Bei uns zahlt der Arbeitgeber rund 1 v. H. auf die Lohn- und Gehaltssumme als Umlage, und außerdem haben die Selbständigen und die Angehörigen der freien Berufe „entsprechende“ Beträge in diesen Sammeltopf zu zahlen. Was bei dem französischen System für den kinderreichen Arbeitnehmer herauskommt, ist übrigens gar nicht so sehr viel, wie wir aus dem Saargebiet wissen: 19 DM jeweils für das erste Kind, und 30 DM für jedes weitere Kind. Dafür ist aber die Einkommensteuer-Ermäßigung dort wesentlich geringer als in unserm System, das sich beispielsweise bei einer Bruttolohnsumme von 730 DM im Monat so auswirkt, daß der Vater von vier Kindern 110 DM mehr in der Lohntüte mit nach Hause bringt als der Junggeselle. Die ganze Kindergeldsache kostet, für das Saargebiet, etwa 11 Mrd. Franken. Der Lohnsteuerausgleich aber, der an die Ledigen und die kinderlos Verheirateten unter der Bezeichnung „Weitere Lohnzulage“ gezahlt wird, macht 9,5 Mrd. Franken aus. Will eigentlich Dr. Wuermeling, dem offenbar alle französischen Regelungen – mögen sie nun bevölkerungspolitisch motiviert sein oder nicht – vorbildlich erscheinen, auch das französische Steuersystem mit seinen die niedrigen Einkommen schwer belastenden hohen Verbrauchssteuern übernehmen?

Schließlich und endlich ist zu fragen: Wieso darf Dr. Wuermeling eigentlich aus der Reihe tanzen, mit seiner eigenwilligen Konzeption, die „fortschrittlichere“ französische Regelung für das Kindergeld auf die Bundesrepublik zu übernehmen? Die Richtlinien der Politik bestimmt ja der Bundeskanzler – und wir wüßten nicht, daß Dr. Adenauer sich in diesem Punkte je für Wuermeling (und damit also gegen den Sozialminister Blank, der eigentlich sachlich zuständig ist) ausgesprochen hätte. Nur der „Bund der Kinderreichen“ behauptet neuerdings – und zwar in einer entrüsteten Stellungnahme zu dem negativ für Wuermeling ausgefallenen Votum des sozialpolitischen Bundestagsausschusses –, der Kanzler habe sich in diesem Sinne festgelegt.

Es heißt da sogar: die ablehnende Stellungnahme des Ausschusses sei ein „Affront“ gegenüber Dr. Adenauer... Aber, meine Herren vom Bund der Kinderreichen – so geht es nun wirklich nicht! Wer auch nur die Grundprinzipien des Staatsrechtes kennt, wie sie im Anfängerlehrgang für Staatsbürgerkunde vorgetragen werden, muß wissen, daß das Volk wie in allen Staaten mit parlamentarischem System auch bei uns repräsentiert wird durch die „Volksvertretung“, in Gestalt des Bundestages. Hier, bei der parlamentarischen Instanz, liegt die gesetzgebende Gewalt, und der Regierung als ausführender Instanz obliegt lediglich der Vollzug der gesetzlichen Vorschriften. G. Kessel