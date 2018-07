... daß die Vereinigung Hamburger Gastwirte auf St. Pauli Front gegen jene Nepp-Lokale macht, die bisweilen bis zu 4,– DM für eine Flasche Bier nehmen, und nun an Lokale mit normalen Preisen dreisprachige Aushangplakate verleiht: „Preisgünstiger St.-Pauli-Betrieb.“

... daß die Berliner Schutzpolizei nach dem Motto „Ein guter Polizeibeamter muß auch ein guter Kraftfahrer sein“ alle ihre im Straßendienst eingesetzten Beamten den Führerschein machen läßt.

... daß Paul Solinski, Dermatologe am Institut für Meeresforschungen in Bremerhaven und der Direktor der dortigen Tiergrotten, Dr. Ehlers, für die Seehunde, die den Nordseestrand so amüsant bevölkern, eine Verlängerung der Schonzeit um drei bis sechs Wochen (bis Mitte oder Ende August) gefordert haben. Zu viele Jung-Seehunde gehen kläglich ein, weil die Mütter vorzeitig abgeschossen werden.