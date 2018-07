...daß in Hamburg in den letzten Jahres 12 000 Behelfswohnbauten geräumt und die Mieter, denen eine Räumungsentschädigung gewährt wurde, in Neubauwohnungen untergebracht worden sind.

...daß es dank den Bemühungen der Kreisverwaltung im schleswig-holsteinischen Kreis Pinneberg jetzt schon 38 Gemeindebüchereien mit zusammen 48 000 Bänden gibt.

...daß die Münchner Feuerwehrleute sich einen, alten Feuerlöschwagen schenken und zu einer Art Feldküche umbauen liefen, damit sie bei längeren Einsätzen – Eisstauungen, Überschwemmungen Und Großbränden – nicht meh so lange zu hungern brauchen.

...daß im Mannheimer Freibad eine Tafel steht: „Wir bitten Badegäste mit Radiogeräten oder sonstigen Musikinstrumenten nur der südlichen Teil des Bades zu benutzen.“