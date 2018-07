... daß in der Stuttgarter Färberstraße mehrere Männer über eine stark angetrunkene Frau herfielen, ihr die Kleider vom Leib rissen und sie mißhandelten, und daß etwa 50 Zuschauer dieser widerlichen Szene untätig zusahen.

... daß die fossilen Eichen, die auf dem Gelände der Dortmunder Städtischen Wasserwerke bei Hengsen gefunden wurden, als Brennholz verheizt wurden, noch ehe sie als Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung Auskunft über ihr eigenes Alter, die Zeit ihrer Endlagerung oder den frühzeitlichen Verlauf der Ruhr geben konnten.

... daß in fast allen Stadtteilen Hannovers die „Deutsche Landbutter“, die nach den amtlichen Gütemerkmalen hinter Markenbutter (1,65 DM) und „Molkereibutter“ (1,55 DM) erst an dritter Stelle rangiert, mit 1,63 DM je viertel Kilogramm fast so teuer verkauft wird wie die beste Qualität.