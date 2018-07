Alles läuft auf Touren, ist glücklich und in guter Verfassung. Und was ist die Quelle dieses Wohlstands? Der Krieg. Aber, werden Sie sagen, der Krieg kann nicht ewig dauern. Stimmt. Eines Tages werden die Deutschen uns im Stich lassen und zusammenbrechen, und wir werden vor unseren geschlossenen Fabriktoren stehen, werden wieder Arbeitslosigkeit, schlechte Löhne und überall nur Unglück haben. Und da gibt es nun zwei Auswege aus der Sackgasse. Entweder man zwingt die Deutschen, ewig weiterzukämpfen, und das wird schwer halten ... oder ... man tut so, als ob immer noch Krieg wäre. Man stellt ruhig weiter fünfzigtausend Flugzeuge im Jahr her, zahlt jedem weiter zwei Dollar fünfzig, der nur einen Schraubenschlüssel anfaßt, stellt Panzer das Stück für hunderttausend Dollar her, Flugzeuge zu sieben Millionen Dollar das Stück und so weiter... Ah, werden Sie einwenden, dann haben Sie das Problem der Überproduktion. Meine Herrschaften, das Czigly-System hat auch das bedacht. Augenblicklich nehmen die Deutschen und Japaner unsere Produktion restlos ab. Die ganze Sache ist sehr einfach: wir müssen unsere eigenen Japsen und unsere eigenen Deutschen sein. Jeden Monat sammeln wir die nötige Menge B-17-Bomber, eine entsprechende Anzahl Flugzeugträger an ... und was machen wir damit? Wir versenken sie im Meer und bestellen sofort neue!“ – So läßt der amerikanische Schriftsteller Irwin Shaw in einem während des zweiten Weltkrieges spielenden Roman einen alliierten Journalisten die wirtschaftlichen Probleme der Nachkriegszeit lösen.

Das hier „Czigly-System“ genannte Denken ist tief in einer gewissen Populär-Ökonomie verwurzelt, die sich neuerdings wieder in zahlreichen Köpfen regt, wenn die Rede auf Deutschlands-Beitrag zur internationalen Entwicklungshilfe kommt. Zwei Schulen stehen sich gegenwärtig gegenüber. Auf der einen Seite vertreten vor allem solide Bankfachleute wie Hermann J. Abs die Ansicht, Kredite an Entwicklungsländer müßten gesichert werden und fordern eine Charta rechtlicher Garantien, die den Zinsendienst und die Rückzahlung des Kapitals garantieren. Der Wert des investierten Kapitals wird von dieser Schule nicht vernachlässigt, und seine Rückgabe soll deshalb gewährleistet werden, sei es durch internationale Abkommen oder Institutionen wie die Weltbank.

Die andere Schule zählt zahlreiche Publizisten zu ihren Mitgliedern. Glücklich darüber, daß eine deutsche Entwicklungshilfe von der Öffentlichkeit in erstaunlich kurzer Zeit als notwendig anerkannt worden ist, schreiten sie munter fort und erweitern die Forderung nach Kapitalexporten in Entwicklungsländer zum „Czigly-Prinzip“. Da werden deutsche Marshallpläne für die ganze unterentwickelte Welt gefordert, es wird nach Risikobereitschaft gerufen und man läßt die Bereitschaft durchblicken, notfalls auf eine Rückzahlung der im Ausland investierten Betrage zu verzichten. Natürlich sollen die exportierenden Firmen trotz der vorgeschlagenen Politik der Geschenke auf ihre Rechnung kommen. Dafür sind Bundesgarantien vorhanden, die aus den Steuereinnahmen finanziert werden können.

Von der Politik der verlorenen Kapitalexporte verspricht man sich zwei Resultate, ein kurzfristiges und ein langfristiges. Der kurzfristige Effekt ist ebenso verblüffend wie das „Czigly-Prinzip“, der langfristige eher spekulativer Natur. Wenn Deutschland seine Exporte selbst finanziert, indem dem Importland Kredite gewährt werden, mit deren Rückzahlung der Gläubiger eigentlich nicht rechnet, so ist zwar das investierte Kapital verloren, aber die Beschäftigung der deutschen Arbeitnehmer gesichert. Soweit diese als Lohnempfänger auch Steuerzahler sind, finanzieren sie dann allerdings über den öffentlichen Haushalt ihre eigene Beschäftigung, was den besonderen Charme des „Systems“ ausmacht. Die Politik der verlorenen Kapitalexporte entpuppt sich als ökonomischer Schildbürgerstreich. Langfristig – und dies ist die Legitimation der Anhänger des „Czigly-Prinzips“ – soll durch die Geschenke in den Schuldnerländern ein Absatzmarkt für die Zukunft geschaffen werden, sollen Beziehungen hergestellt werden, die manchmal geradezu sentimentaler Natur sind. „Wir werden nicht vergessen, wer mit uns in schwerer Zeit zusammengearbeitet hat“, sagte ein bekannter nahöstlicher Psychologe und Politiker, dessen Worte den Mitgliedern der „Czigly-Schule“ wie Balsam eingingen.

Also: vorübergehend verzichtet man auf Bezahlung, hoffend, daß in nicht allzu ferner Zeit der Schuldner’ sagen werde: Jetzt werden wir, unserer Verpflichtungen eingedenk, uns westlich gebärden und bezahlen. Realistischer allerdings scheint die Einstellung konservativer Bankiers, die nicht vergessen, daß Exporte nur dann einen Sinn haben, wenn sie zur Finanzierung von Importen dienen und daher bezahlt werden. Sie sind bereit, den Entwicklungsländern niedrigverzinsliche Darlehen langfristig zur Verfügung zu stellen, dringen aber von Anfang an auf einen Rahmen des internationalen Rechts, der Verzinsung und Rü:kzahlung gewährleistet. Wenn man einen Schuldner im voraus augenzwinkernd zu einem lasen Verhalten ermuntert, ist nicht ersichtlich, weshalb er später seine Verpflichtungen anerkennen solle. Kunden aber, die Lieferungen nicht bezahlen, brauchen nicht in fernen Kontinenten gesucht zu werden. Die Gewässer der Ostsee und Nordsee würden – wie das Czigly-System zeigt! – auf lange Zeit hinaus Raum für die gesamte deutsche Produktion bieten. Vernünftig ist die Entwicklungshilfe seitens des marktwirtschaftlichen Westens nur dann, wenn sie im Gegensitz zum Osten kommerzielle Aspekte bewußt nicht leugnet – selbst da nicht, wo für eine Markt-Erschließung mit einer Verlustperiode gerechnet werden muß. Jacques Stohler