G. Z., Freudenstadt

Was da jetzt der Leiter des Finanzamtes in Freudenstadt im Schwarzwald unternahm, das bedurfte wahrhaftig einer gehörigen Portion Courage: Er ging nämlich zu einem Lehrer und fragte ihn, was seine Schüler vom Finanzamt halten. Daß er wenig Schmeichelhaftes über seine Behörde hören würde, die seit Jahr und Tag als eine Art moderner Raubritterclan durch zahllose Finanzamtswitze geistert, nahm er von vornherein in Kauf. Aber Regierungsrat Dr. Alfons Pausch wollte es ganz genau wissen, und am nächsten Tage überraschte der Lehrer seine Klasse mit dem Aufsatzthema „Das Finanzamt“.

In 37 Aufsatzheften bekam dann Finanzamtsvorsteher Pausch die Antwort. Sie fiel aus wie erwartet. „Wohl dem, der von dem schweren Gang zum Finanzamt verschont bleibt...“ schrieben die 15- bis 16jährigen. Zum Teil seien die Fenster des Finanzamtes vergittert wie bei einem Gefängnis, „wahrscheinlich deshalb, damit die armen Steuerzahler nicht entfliehen können“. Die große Terrasse vor dem Finanzamt habe den Zweck, „geschröpften Steuerzahlern zur Verfügung zu stehen, wenn sie durch einen Sprung aus dem Amtsfenster Selbstmord begehen wollen“. Und ein anderer schrieb: „Als wir vor dem Amt standen, schauten neugierige Köpfe heraus; daran sieht man wieder, wie ernst die ehrenwerten Finanzbeamten ihre Arbeit nehmen.“

Ein Wort der Anerkennung? Nicht ein einziges! Die ganze Klasse fiel geschlossen über das Amt her. Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen – und ließen am Finanzamt kein gutes Haar. Für den Freudenstädter Finanzamtschef waren die Aufsätze keine erfreuliche Lektüre. Aber er las sie alle von der ersten bis zur letzten Zeile. Und sagte sich schließlich: „Was nützen alle Bemühungen, zwischen dem Steuerzahler und dem Finanzbeamten ein erträgliches Klima zu schaffen, wenn man mit der Aufklärung nicht schon bei der Jugend anfängt?“

So beschloß Regierungsrat Dr. Pausch das Aufsatz-Experiment nicht mit einer verbitterten Aktennotiz für die vorgesetzte Behörde, sondern lud seine „Kritiker“ ein, ihn in seinem Amt zu besuchen. Der Erfolg war verblüffend. Gar bald war zwischen den „ehrenwerten Finanzbeamten“ und den Aufsatzschreibern eine heftige Diskussion im Gange. Die Jungen wollten alles wissen, vom Mechanismus der Buchungsmaschine bis zu den Tageseinnahmen der verschiedenen Steuern, Einer wollte erfahren, ob auch die Finanzbeamten Steuern zahlen müßten. Am Schluß erhielt jeder ein Merkblatt und konnte dort lesen, welche Aufgaben das Finanzamt hat.

„Jetzt würden die Schüler andere Aufsätze schreiben“, sagt Dr. Pausch zufrieden und empfiehlt das Freudenstädter Experiment allen Amtskollegen zur Nachahmung. „Wir Finanzbeamte müssen im Rahmen des staatsbürgerlichen Unterrichts an den Schulen mithelfen, die Jugend für die Behördenarbeit zu interessieren, zumal schon unter den Jugendlichen eine Abneigung gegenüber allem besteht, was Staat heißt.“