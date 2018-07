Der Aufsichtsrat der Hypothekenbank in Hamburg schlägt einer auf den 6. Oktober einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung vor, das Kapital im Verhältnis 2:1 um 3 auf 9 Mill. DM zu erhöhen. Die jungen Aktien sollen ab 1, Oktober 1958 dividendenberechtigt sein. Ausgabekurs 100 v. H. Da auf der letzten Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung bereits in Aussicht gestellt wurde, hat die Börse das Bezugsrecht in dem Aktienkurs der Bank schon eskomptiert.

Aufsichtsrat und der Vorstand der DG „NEPTUN“ beschlossen, der für den 26. September 1958 einzuberufenden Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende von 6 v. H. auf das Aktienkapital von 7 Mill. DM vorzuschlagen. Trotz der inzwischen erheblich verschlechterten Ertragslage der Schiffahrt glaubt die NEPTUN-Verwaltung, nach vielen Jahren der Dividendelosigkeit diese Ausschüttung aus dem Ertrag des noch günstig verlaufenden Geschäftsjahres 1957 zur Verfügung stellen zu sollen.