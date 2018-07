Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Reizvolle Kapitalanlage?

Wenn ich mich nicht täusche, sind Sie auf eine Art Geldanlage, die mir in den großen deutschen Tageszeitungen wegen ihrer besonders großen Rendite unter den Finanzanzeigen immer wieder besonders auffällt, in Ihren wöchentlichen Kommentaren noch nicht eingegangen: die Anlage von Beträgen mittlerer Größe und höher in Hypotheken.

Da gibt es Finanzmakler, die erststellige Hypotheken von 4000 DM für 3300 DM oder 125 000 DM für 106 000 DM mit 10 v. H. Jahresverzinsung provisionsfrei verkaufen. Das entspricht einem Disagio von etwas über 15 v. H.

Ich habe mich einmal erkundigt und erfuhr, daß in der Regel nach 2 1/2 Jahren eine Kündigung mit sechsmonatiger Frist möglich ist, d. h. also, daß die Mindestlaufzeit 3 Jahre beträgt. Der Disagio stellt also eine zusätzliche Verzinsung von 5 v. H. p. a. dar. Daß er erst am Ende des dritten Jahres fällig wird, wird dadurch ausgeglichen, daß die Zinsen nicht mehr am Jahresende, sondern schon am Ende jeden Monats gezahlt werden, also durchschnittlich 34 Jahr früher.

Da nur 85 v. H. des Nennwertes zu zahlen sind, entsprechen die 10 v. H. Jahreszinsen tatsächlich fast 12 v. H. p. a. Rechnet man die 5 v. H. p. a. vom Disagio hinzu, so ergibt sich eine Rendite von fast 17 v. H. p. a. Auch was die Sicherheit angeht, schien mir alles in Ordnung zu sein. Die strengen Sparkassenbestimmungen mögen vielleicht nicht ganz erfüllt sein, aber wenn beispielsweise der Schätzwert des Bodens etwa 200 v. H. des Nennwerts der 1. Hypothek beträgt und womöglich noch eine 2. Hypothek dahinter steht, sehe ich keine Gefahr.

Was halten Sie davon? Meines Wissens gibt es gegenwärtig keine Anlageform mit einer höheren Rendite als 17 v. H., und wenn man auch durch geschickte Spekulation mit Wertpapieren eine ähnliche Rendite durch Kurssteigerungen erreichen kann, so scheint mir doch hier das Risiko ganz erheblich geringer zu sein. P. M., Frankfurt

Antwort: Vor einigen Monaten hatten wir uns schon einmal mit diesem Thema befaßt. Natürlich sind derartige Angebote auf den ersten Blick von der Rendite her bestechend; das große „Aber“ liegt nach unserer Meinung in der Sicherheit. Bei oberflächlicher Prüfung mag alles in Ordnung sein, doch findet sich meist nach eingehender Untersuchung mancher Haken. Denn über eines muß man sich im klaren sein: Niemand wird ohne besonderen Grund Hypotheken zu Konditionen aufnehmen, die weitaus teurer sind als die marktüblichen.