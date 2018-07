Inhalt Seite 1 — Der neue T.S. Eliot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kenneth Tynan

Was hier passiert, ist nicht eine kritische Würdigung des Dichters und Dramatikers T. S. Eliot. Die würden wir ungern Kenneth Tynan überlassen, obwohl oder gerade weil er der zur Zeit wohl kompttenteste und sicher der brillanteste englische Theaterkritiker ist (seine Kritiken erscheinen regelmäßig in der Sonntagszeitung „The Observer“). Als einer jener „zornigen jungen Leute“, die persönlich gcr nicht zornig, sondern eher scheu, liebenswürdig und sehr gescheit wirken, steht Tynan vor der Welt T. S. Eliots wie ein großer Reporter vor dem Britischen Museum: da erscheint ihm alles sehr ehrwürdig und sehr verstaubt: da ist kein Leben, da geschieht nichts Neues, nichts, was die Welt verändern könnte. Daß die Welt verändert werden muß und daß vor allem in dieser Aufgabe der Sinn des Theaters liegt – für diese Überzeugung lebt und kämpft der Kritiker Tynan. Wie er dabei mit verehrungswürdigen Dichtern umspringt, das sollten die deutschen Theaterleute einmal zur Kenntnis nehmen, die sich von der deutschen Theaterkritik so leicht getroffen fühlen: sie ist im allgemeinen sanfter, liebenswürdiger, lauer als in irgendeinem anderen Lande der freien, der westlichen Welt.

Seit zwölf Jahren gibt es die Edinburger Festspiele. Zum drittenmal innerhalb dieser zwölf Jahre warten sie mit der Welturaufführung eines Dramas von T. S. Eliot auf. Es war nicht immer dasselbe Drama, obwohl es einem manchmal so vorkommen konnte. Herrn Eliots Phantasie bringt zwangsläufig, wenn auch nicht immer zwingend, dieselben Themen hervor: Schuld und Tod irgendwo in der Vergangenheit eines Mannes, die Notwendigkeit von Reue und Sühne, das Problem, durch Selbstentsagung zu seinem eigentlichen Selbst vorzudringen.

Sein neues Stück „The Eider Statesman“ (das ist ein großer Politiker im Ruhestand, wofür eine deutsche Übersetzung schwer ist, da bei uns Politiker nicht in den Ruhestand treten – „Staatsmann a. D.“ ist wohl der beste Annäherungswert – Der Übersetzer) ist weniger anspruchsvoll als „Die Cocktail-Party“ und weniger trivial als „Der Privatsekretär“. Aber es ist im Grunde genommen das gleiche gekonnte Traktätchen, nach dem gleichen Rezept mit den gleichen Ingredienzien hergestellt: wohltönende Aphorismen („Männer leben vom Vergessen, Frauen leben vom Erinnern“), dunkel drohende Andeutungen („Das Gelächter am Eingang, das Kichern im Flur, das plötzliche Verstummen im Rauchsalon“) und einige Scherze, mit denen der Autor sich solche Mühe gibt, daß ich sie lieber nicht zitieren will.

Ein neuer Ton kommt in die Liebesszenen. Hier versucht sich Eliot zum ersten Male in einfachen Liebesgedichten, wie Achtzehnjährige sie schreiben, und das ist nun geradezu rührend, wenn uns die Heldin vorgestellt wird als „in der Gewißheit ewiger Liebe ruhend“.

Der Held heißt Lord Claverton; er ist ein Politiker und Wirtschaftsmagnat, der sich, von seiner geliebten Tochter begleitet, in ein ländliches Sanatorium zurückgezogen hat. Dort bedrohen ihn zwei Figuren aus seiner Vergangenheit.

Hier muß der Übersetzer wieder einmal verfremden – also unterbrechen. Als nächstes nämlich steht bei Tynan die Stilfigur des geistreichen Englisch-Schreibers, der pun (das Wortspiel). Es heißt da: „Mr. Eliot, remember, majored not in the Humanities but the Eumenides“. Wie übersetzt man so wasf „The humanities“ (die humanistische Bildung) und „Eumenides“ (die Eumeniden, die griechischen Rachegöttinnen) klingen, bei etwas gutem Willen, im Englischen fast gleich: „jumennid(t)ies“. Also: Eliot, denken wir daran, hält es weniger mit Euripiden als mit Eumeniden.