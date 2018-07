Wer vor gar nicht langer Zeit ein Darlehen zu 8 v. H. erlangte, sah darin einen Vorzug, um den ihn vor allem die mittelständische Wirtschaft beneidete. Heute empfindet der gleiche Gläubiger diese Zinslast als zu schwer. Er hält nach Möglichkeiten Ausschau, sie zu mindern. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) scheint sie zu bieten. Es heißt im § 247, daß, wenn ein höherer Zinssatz als 6 v. H. jährlich vereinbart ist, der Schuldner ein unabdingbares außerordentliches Kündigungsrecht besitzt. Der Gesetzgeber ist also der Auffassung, daß die Rechtsordnung überhöhte Zinsen nicht auf alle Ewigkeit hin sichern soll. Er läßt eine Korrektur zu. Ein Prozeß der Zurückführung im Bereich bestehender Verträge soll und kann sich aber nur allmählich durchsetzen. Natürlich wird es in der Finanzwelt nicht gerade als ein Zeichen hoher Zahlungsmoral gewertet, wenn ein Schuldner von dem ihm durch das BGB eingeräumte außerordentliche Kündigungsrecht Gebrauch macht und dabei vielleicht noch erwartet, daß der Gläubiger sich zu einem neuen Darlehensvertrag zu günstigeren Zinsbedingungen bereit erklären wird. Einem solchen Schuldner kann es leicht passieren, daß er sein Geld zurückzahlen muß, ohne daß er jemanden findet, der ihm ein Anschlußdarlehen zusichert. Ein unfreundliches Verhalten spricht sich nämlich meist schnell herum.

Im übrigen gilt der § 247 auch nicht für alle Schuldverhältnisse. Schuldverschreibungen auf den Inhaber, also Wertpapiere, sind vielmehr ausdrücklich ausgenommen. Deshalb kann z. B. ein Industrieunternehmen seine 8prozentige Obligation nicht ohne weiteres kündigen. Hierfür gelten vielmehr ausschließlich die Vertragsbedingungen. Sie aber sehen in der Regel ein Schuldnerkündigungsrecht erst nach Ablauf von fünf Jahren vor. Zwei Jahre dieser Frist dürften heute im allgemeinen verstrichen sein. In den nächsten drei Jahren kann also nicht allzuviel passieren. Dann allerdings wird man damit rechnen müssen, daß eine hochverzinsliche Industrie-Obligationen nach der anderen gekündigt wird, sofern Ablösungsanleihen zu so günstigen Bedingungen wie im Augenblick zu haben sind. Eine absolute Gewißheit für eine evige Rente von 8. v. H. wird also nirgends garantiert. Nun wird es auch nicht möglich sein, daß ein Hypothekenschuldner seinem Realkreditinstitut de Hypothek außerhalb der vertraglichen Fristen kindigt. Die Bank käme darüber in große Verlegenheit. Sie braucht ja die Zinseingänge, da sie sonst die Pfandbriefe nicht bedienen kann. Aus solchen Überlegungen heraus hat der Gesetzgeber bereits 1954 die Unabdingbarkeit des außerordentlichen Kündigungsrechtes nach § 247 BGB in den Fällen beseitigt, wo die entsprechenden Hypothekenforderungen zur Deckungsmasse der Pfandbriefe gehören. In den entsprechenden Hypotheken vertragen ist in der Regel eine entsprechende Bestimmung aufgenommen. Hier haben nur die vereinbarten Kündigungsfristen Geltung. In der Regel wird auf beiden Seiten für die ersten fünf, manchmal auch zehn Jahre eine Kündgung durch den Schuldner ausgeschlossen. Sind diese Fristen verstrichen, was in einigen Jahren der Fall sein wird, dann werden, sofern das gegenwärtige niedrige Zinsniveau noch besteht, Hypothekendarlehen, gleichzeitig aber auch Pfandbriefe gekündigt und Ablösungsgeschäfte getätigt werden, die in ihrem Ergebnis zu einer Anpassung des Zinsniveaus an die Marktlage führen. W.R.