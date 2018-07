Inhalt Seite 1 — Es gibt kein Schema für Aktienkurse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach den beträchtlichen Steigerungen der Aktienkurse in den vergangenen Monaten sind die Anleger mit neuen Aktienkäufen sehr zurückhaltend geworden. Selbst eine Investment-Gesellschaft hielt es bereits Ende Juni für richtig, sich eine größere Barreserve anzulegen. Offenbar weil sie mit einem Rückschlag rechnete und den Niedergang der Kurse dann zu einem billigen Kauf ausnützen wollte. Bislang ist der Rückschlag nicht eingetreten. Selbst die Experten können sich also einmal irren. Aktienkurse lassen sich nun einmal nicht mit der Elle messen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, mit deren Hilfe sich der „richtige“ Kurs für eine Aktie ermitteln läßt? Diese Frage wird jetzt häufig an mich gerichtet. Dazu kann ich Ihnen sagen, daß man eine Reihe von Maßstäben zur Errechnung des „richtigen“ Kurses heranziehen kann, aber entscheidend ist letzten Endes immer die allgemeine Börsentendenz. Selbst wenn man alle Richtpunkte berücksichtigt hat, bleiben immer noch Fragezeichen übrig. Sie machen die Aktie zum Risikopapier.

In der gegenwärtigen Börsensituation ist die Suche nach den „zurückgebliebenen“ Werten, also nach Aktien, die von der Hausse bislang unentdeckt geblieben oder nur geringfügig berührt worden sind, begreiflicherweise sehr groß. Nun sind niedrige Kurse allerdings nicht immer eine Kaufempfehlung. Wenn heute eine Aktie mit einem Kurs notiert wird, der unter 100 v. H. liegt, dann hat das natürlich seinen Grund. Allerdings steht es auf einem anderen Blatt, ob sich der Kaufinteressent von diesem Grund auch überzeugen läßt. Unterschiedliche Auffassungen sind sehr gut möglich, wenn beispielsweise die Gesellschaft dividendenlos geblieben ist. Dann wird man einmal die vorhandene Substanz zu berücksichtigen haben, Zum anderen aber natürlich auch die Dividendenaussichten.

Ich warne in diesem Zusammenhang ausdrücklich, dem sogenannten Bilanzkurs (er errechnet sich, in dem man Grundkapital, Rücklagen und Gewinnvortrag zusammenzählt und das so erhaltene Eigenkapital durch das Grundkapital teilt) eine allzu große Bedeutung bei der Kursbeurteilung zuzumessen.

Sicherlich ist die Substanz einer Aktiengesellschaft, die den Gegenwert von Aktienkapital und Rücklagen in der Regel repräsentiert, für die Kursbewertung nicht ohne Bedeutung. Doch in normalen Zeiten spielt der Substanzmaßstab keine besondere Rolle. Er hat ohnehin nur praktische Bedeutung, wenn die Gesellschaft einmal liquidiert werden sollte. Dann ist jedoch zu fragen, ob die Substanz auch verwertbar ist.

Nehmen wir einmal ein krasses Beispiel: Die Substanz einer privaten Eisenbahngesellschaft besteht gemeinhin aus Eisenbahnstrecken mit Ober- und Unterbau sowie aus Wagenmaterial und Bahnhöfen. Wird der Bahnbetrieb stillgelegt, dann ist die Verwertung der Substanz problematisch. Denn wer kauft schon Eisenbahnstrecken? Selbst die Anlieger der Bahn werden kein großes Interesse haben, einen mit Schotter bedeckten Bahnkörper zu hohen Preisen zu erwerben. Und wer kauft heute noch Eisenbahnwagen und Lokomotiven? So kann es vorkommen, daß bei einer Liquidation nicht einmal der Buchwert erzielt wird. Also Vorsicht, wenn man Aktien nach ihrem Bilanzwert kaufen will!

Ein weitaus besserer Maßstab ist zur Zeit die Rendite (Rendite ist die zu erwartende Verzinsung des einzuzahlenden Kapitals). Und hier liegt auch einer der Schlüssel zu unserer jüngsten Aktienhausse. Der Zins sinkt seit Monaten. Die Bundesbank unterstützt diese Bewegung (durch Diskontsenkungen), um die deutschen Zinssätze den internationalen anzugleichen. Auf diese Weise werden Geld- und Kapitalanlagen im Ausland interessant; auf der anderen Seite hört der Zustrom ausländischen Geldes auf. Die Folge: unsere Devisenüberschüsse werden auf eine vernünftige Weise abgebaut.

Die großen Kapitalanleger müssen sich also auf ein neues Zinsniveau einstellen. Bei den festverzinslichen Papieren geht das in aller Offenheit vor sich. Die Zeit der 8prozentigen Obligationen ist vorüber; wir steuern jetzt auf den Typ der 5 1/2prozentigen Anleihe und auf den 5prozent:gen Pfandbrief zu. Der neue Zinsfuß wird nach Börsenmeinung bei 5 v. H. liegen. Das heißt, ein 5prozentiger tarifbesteuerter Pfandbrief wird sich über kurz oder lang auf 100 v. H. stellen. Auf den Aktienmarkt übertragen, würde das bedeuten, daß Aktien, bei denen eine Dividende von 5 v. H. zu erwarten ist, ebenfalls mit 100 v. H bewertet werden könnten. Und auf diese Berechnung werden zur Zeit die Aktienkurse ausgerichtet. Legt man nur die Renditerechnung zugrunde, dann müßten Aktien mit einer Dividende von 8 v. H. auf 160 v. H., von 10 v. H. auf einen Kurs von 200 v. H. und von 14 v. H. auf einen Kurs von 280 v. H. kommen.