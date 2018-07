Inhalt Seite 1 — Gegen den Teufel und den Blitz Seite 2 Auf einer Seite lesen

r. g., Stuttgart

In dem Dorf, in dem ich wohne, wenige Kilometervon Stuttgart entfernt, wußte eine Bäuerin von den Krankheitssymptomen ihres kleinen Sohnes folgendes zu berichten: Der Junge habe Hirnhautentzündung gehabt; aber, so erzählte die Bäuerin, mit einem Schlage sei die Heilung eingetreten, als die Tuberkeln den Körper verlassen hätten. Der Kopf des Jungen sei rundum von krabbelnden Tuberkeln bedeckt gewesen, es habe nur so gewimmelt...

Wer das hört, dem mag es Mühe kosten, ein Lachen zu verbeißen. Heute ist uns nicht mehr nach Lachen zumute; wir haben inzwischen feststellen müssen, daß jene Bauersfrau als geradezu aufgeklärt bezeichnet werden muß im Vergleich zu der großen Zahl jener unserer Mitbürger, deren Vorstellungen ungleich gefährlicher sind als die medizinischen „Kenntnisse“ dieser unserer Nachbarin.

Auch im schwäbischen Oberland gibt es Zeitungen und Radio; auch dort, liest und hört man, was heute auf der Welt vorgeht. Dennoch gibt es im Atomzeitalter Menschen, die sich zuweilen Geistern, Dämonen und Hexen ausgeliefert glauben und die, wenn sie sich etwas nicht erklären können, Zuflucht, Erklärung und Hilfe bei den Scharlatanen und „Quacksalbern“ suchen.

*

Jahrhunderte, nachdem die Hexenverfolgungen gesetzlich abgeschafft worden sind, werden immer noch harmlose Dorfbewohner von ihren Nachbarn als Hexen und Schwarzkünstler mit Mißgunst und Schmähungen verfolgt. Vor dem Gerichtstribunal stehen heute freilich nicht mehr die Hexen, sondern die Hexenverfolger, aber auch die Meister über den Hexenglauben der anderen.

Zum zweitenmal innerhalb eines Vierteljahres hat jetzt im Oberland ein Hexenprozeß stattgefunden. Bei einer Verhandlung vor dem Ravensburger Schöffengericht war im Juni ein 51 jähriger Hilfsarbeiter, gegen den bereits drei ähnliche Anklagen erhoben worden waren, wegen fortgesetzten Betrugs und wegen Verstößen gegen das Heilpraktikergesetz zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Seine Tätigkeit bestand unter anderem darin, daß er Glaubenssymbole auf Zettel kritzelte, die von Menschen oder Tieren an den erkrankten Körperteilen zu tragen waren oder auch in das Essen, beziehungsweise in das Futter gemischt werden müßten. Einen Eiterzahn versuchte er zu kurieren, indem er diesen mit einem Hufnagel berührte, der dann in eine Kellerwand geschlagen wurde. 130 Fälle waren in der Verhandlung zur Sprache gekommen; aber die Zahl derer, die den Mumpitz der Teufelaustreibungen und Beschwörungen an Krankenbetten und in Ställen als Offenbarung der „Weißen Magie“ ansehen, ist weitaus höher.