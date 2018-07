Inhalt Seite 1 — Historisch wie noch nie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Valentinskamp ist eine der wenigen Hamburger Straßen, die die Atmosphäre eines Quartiers und die ihr eigenes Leben haben. Er widersteht dem Konformismus des großstädtischen Lebens. Nun also wird er zu einem Teil abgerissen, weil er einer geplanten großen Verkehrsachse im Wege liegt.

Verschwinden wird auch die Straße aus Fachwerkhäusern, die, vom Valentinskamp abzweigend durch verschränkte Eisenplatten dem Einblick entzogen, in Schaufenstern Damen anbietet und von Touristen als große Sehenswürdigkeit betrachtet wird. Da, wo diese Ulricusstraße vom Valentinskamp abzweigt, liegt an der Ecke der alte PAHL’SCHE WEINKELLER. Auch er verschwindet: das Haus mit der ausgetretenen steilen Kellertreppe wird abgerissen.

Noch vor fünf oder sechs Jahren kannten nur Hamburger diesen Weinkeller und Leute, die Hamburger kannten. Er hatte seinen Schutzpatron noch nicht . gefunden, Johannes Brahms. Als dann aber verkündet wurde, der Komponist habe zu seinen Lebzeiten in diesem Weinkeller den Abendschoppen getrunken, kamen die Touristen in Scharen.

Bevor man Brahms’ Spuren dort erkannt hatte, war es in dem Keller still, hübsch und gemütlich. Man konnte tagsüber oft als einziger Gast auf einer der Bänke sitzen, die an den Wänden stehen, mit rissigem schwarzem Leder bezogen. Und hinten in der Ecke, wo der ovale Nußbaumtisch steht, hing an der Wand ein altes Photo: Bräunlich verblaßt war darauf der Weinhändler nebst Familie vor seinem Etablissement. Die Tochter trugen Matrosinnen-Hüte aus Stroh und hatten helle, gestärkte Kleider an.

Eine dieser Töchter, älter geworden, pflegte noch vor fünf Jahren in der Ecke neben dem Eingang an einem alten Stehpult beim Scheine einer grünen Lampe zu rechnen.

Eines Tages muß sie wohl ausgerechnet haben, daß es besser wäre, das Lokal zu verkaufen. Ein Stammgast interessierte sich dafür, er hatte, beim guten Wein in langen Stunden vielleicht, herausgefunden, daß man aus dem alten Keller „ganz was anderes machen“ könnte.