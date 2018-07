Das Landesausgleichsamt und ich haben inzwischen den von Ihnen in Nr. 26 veröffentlichten Fall („Bücher nützlich, doch nicht erforderlich“) nachgeprüft. Der Sachverhalt ist von Ihnen zutreffend wiedergegeben worden. Das Ausgleichsamt hatte sich bei seiner Entscheidung an ein Einzelurteil in einem ähnlichen Verfahren gehalten, dessen Grundsätze hinsichtlich der Nichtanerkennung von Büchern für Lehrer von mir nicht geteilt werden. Das Ausgleichsamt ist angewiesen, den ablehnenden Bescheid aufzuheben und der Beschwerde (der Oberstudienrätin Ritzmann) in Kürze abzuhelfen.

Der Präsident des Bundesausgleichsamtes

Im Auftrag

gez.: Dr. Schaefer