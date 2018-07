Die Aktionäre der Industriekreditbank AG, Düsseldorf, hatten in den letzten Monaten – wie übrigens auch die Aktionäre anderer Banken – sehr viel Freude an ihren Papieren. Am Jahresultimo 1957 betrug der Kurs der Industriekreditbank-Aktien noch 124 v. H.; inzwischen ist er auf etwa 174 v. H. gestiegen, also um rund 30 v. H. Das ist sicherlich nicht allein die Folge der für das Geschäftsjahr 1957/58 (31. 3.) auf 8 (7) v. H. heraufgesetzten Dividende. In der höheren Bewertung kommt bereits die Hoffnung auf eine weiter steigende Dividende zum Ausdruck, die sich ohne weiteres ermöglichen läßt, wenn die Körperschaftsteuerermäßigung für den ausgeschütteten Gewinn an die Aktionäre weitergegeben wird. Natürlich wird man bei der Industriekreditbank nicht die gleichhohen Dividendensätze wie bei den Geschäftsbanken erwarten können; das ist bei einem Spezialinstitut, das sich um die Kreditversorgung der mittelständischen Wirtschaft kümmern soll, schlechthin unmöglich. Über eine Kapitalerhöhung wird im Geschäftsbericht nichts gesagt. Sie erscheint nach dem Bilanzbild auch keineswegs als dringlich.

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 6,5 v H. auf 1167,7 Mill. DM gestiegen. Das Grundkapital beträgt 66 Mill., dazu kommen Rücklagen von 6,6 Mill. Wichtigste Posten der Bilanz sind daneben die langfristigen Ausleihungen, die sich um 85,2 auf 854,4 Mill. DM erhöhten. Davon abgesetzt sind Einzelwertberichtigungen. Der Gegenposten findet sich in den aufgenommenen langfristigen Darlehen von 493,2 und in den Anleihen im Umlauf von 481,9 Mill. (+ 89,1 Mill.). In der Berichtszeit wurde eine 8prozentige und eine 7,5prozentige Anleihe von je 50 Mill. aufgelegt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Bank Neuausleihungen von 200 Mill. DM vornehmen. Dabei beschaffte sie sich die Mittel zur Hälfte auf dem Kapitalmarkt (durch die genannten zwei Anleihen).

Aus ihrer Tätigkeit berichtet die Bank, daß sie sich wieder um eine bessere Kreditversorgung der kleinen und mittleren Betriebe bemüht hat, denen insbesondere im Rahmen des ERP-Wirtschaftsplanes mehr Mittel als früher für eine langfristige Kreditgewährung zur Verfügung gestellt wurden. Mit Befriedigung wird festgestellt, daß auch öffentliche Kapitalsammelstellen, insbesondere Sozialversicherungsträger, stärker geneigt waren, größere Beträge für Investitionskredite an Betriebe der verarbeitenden Industrie, des Handels und Handwerks anzulegen. Der Bedarf an längerfristigen Investitionsmitteln in diesem Bereich wird nach wie vor als groß bezeichnet. Sehr viele kleine und mittlere Betriebe stehen vor der Frage einer durchgreifenden Rationalisierung, damit sie sich im Wettbewerb im In- und Ausland behaupten können. Das Problem läßt sich jedoch nur lösen, wenn diesen Betrieben Mittel zu tragbaren Bedingungen zur Verfügung gestellt werden können. Die verminderten Möglichkeiten der Selbstfinanzierung bewirken, daß die Firmen jetzt vielfach längere Laufzeiten für die aufgenommenen Darlehen erwarten, da Kreditrückzahlungen, die sich über einen größeren Zeitraum erstrecken, die Kalkulation entlasten. Im einzelnen – so wird festgestellt – war der Kreditbedarf recht unterschiedlich. Die Nachfrage nach langfristigen Krediten bei der Bank blieb jedoch insgesamt bemerkenswert lebhaft, wobei die Kunden auf besonders günstige Konditionen erhöhten Wert legen.

Insgesamt spricht die Bank jedoch von einer teilweisen Verringerung der inländischen Investitionstätigkeit, an der nicht zuletzt auch die allgemein hohen Zinssätze für langfristige Kredite in der Vergangenheit beitrugen. Gleichwohl hat die Investitionstätigkeit bis jetzt keineswegs in so großem Ausmaß nachgelassen, wie gelegentlich befürchtet wurde. Nach den Erfahrungen der Bank werden nur in seltenen Fällen Investitionspläne aufgegeben. Meist stellt man die Vorhaben nur für einige Zeit zurück, um eine Klärung der Lage abzuwarten. Die Bank spricht von einem „Anleihestau“, der in einiger Zeit zum Ausgleich drängen wird. -dt