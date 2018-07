Seit einigen Menschenaltern treffen sich in den Wartezimmern unserer Ärzte zweierlei Patienten: der Kassenpatient und der Privatpatient. Der eine ist durch gesetzliche Bestimmungen und Vorzugshonorare begünstigt, der andere nicht. Zum Ausgleich muß sich der Kassenpatient den Krankenschein gefallen lassen, der Privatpatient nicht. Man sollte meinen, damit sei es der sozialen Differenzierung genug – wäre da nicht Erich Stolt, der Geschäftsführer des Verbandes der Angestellten-Krankenkassen. Herr Stolt hat den Bonner Sozialpolitikern vorgeschlagen, einen dritten Typ des Patienten zu backen: den begünstigten Kassenpatienten ohne Krankenschein, sozusagen den Kassenpatienten 1. Klasse.

Im Bereich der Angestellten-Krankenkassen würde sich das etwa so ausnehmen: die zwangsversicherten Angestellten (Stolts imaginäre Klasse 2) mit einem Gehalt bis zu 660 DM monatlich müßten weiterhin mit dem Krankenschein antreten. Die freiwillig versicherten Angestellten (Stolts Klasse 1) aber, die ob ihrer höheren Gehälter schon nicht mehr als schutzbedürftig angesehen werden können, desungeachtet aber doch die Vorteile der gesetzlichen Krankenversicherung zu nutzen wissen, dürfen den Arzt künftig selbst bezahlen und dann die Rechnungen der Kasse präsentieren. Ihnen sollen also quasi die Rechte von Privatpatienten zugestanden werden, aber nur die Rechte, nicht auch deren Pflichten.

Eine große Angestelltenkasse versuchte bereits vor Jahren, dies System zu praktizieren. Aber die Aufsichtsbehörde war schnell zur Hand; denn die Reichsversicherungsordnung schreibt zwingend Sachleistung vor. Aus gutem Grund: der Krankenschein soll eine ausreichende und vor allem gleiche Behandlung aller Mitglieder der staatlich begünstigten gesetzlichen Krankenversicherung garantieren.

Was läßt denn nun gerade die Angestelltenkassen, und nur sie, für eine solche Klassentrennung eintreten? Zum einen möchten sie sich gern der Vorteile des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) vergewissern, ohne aber den Nutzen ihrer gegenwärtigen Rechtsform einer Körperschaft öffentlichen Rechts einzubüßen. Zum anderen ist die Zahl ihrer freiwillig Versicheren außerordentlich groß, und so sehr diese auch die finanziellen Vorteile des Kassenpatienten zu schätzen wissen, so unangenehm berührt ihr Selbstbewußtsein der in den Händen des nicht mehr hilfsbedürftigen Bürgers etwas anrüchige Krankenschein. Sie könnten eines Tages auf die Unterstützung des Staates verzichten, der Mitgliederbestand der Kassen könnte schmelzen, die Stellenpläne auch... alles unerfreuliche Geschichten. Es soll darum künftig „arme“ und „reiche“ Kassenpatienten geben. Die Einheitlichkeit der Leistung wäre zerstört, der Solidaritätsgedanke endgültig zum alten Eisen geworfen.

Unter den verschiedenen Kassen ist denn auch bereits ein lauter Streit über dieses Thema ausgebrochen. Man ist sich klar darüber, daß der Vorschlag in erster Linie den beiden größten Angestelltenkassen zugute kommen soll, die nach der Meinung der Experten ohnehin schon „immer offensichtlicher dem geltenden System der gesetzlichen Krankenversicherung widersprechen“ („Die Krankenversicherung“ 3/58). Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Innungskrankenkassen, Dr. Estenfeld, warnte seinen Kollegen Stolt bereits eindringlich davor, die „von Karl Marx festgestellte Klassentrennung in Proletariat und Bourgeoisie in der gesetzlichen, Krankenversicherung wieder aufleben“ zu lassen.

Die Angestelltenkassen, die inzwischen herausgehört haben, daß sie weder auf der rechten Seite des Bundestages, wo man allenfalls für eine Reduzierung des Kreises der Kassenpatienten ist, noch auf der linken Seite, wo man einer solchen Klassenspaltung nie das Wort reden kann, hilfsbereite Freunde finden werden, haben indes ihren Traum noch nicht ausgeträumt. Sie suchen jetzt bei den Sozialausschüssen der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft um Gehör nach. Sch.