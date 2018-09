A. M., Paris, im September Die Afrikareise des Generals de Gaulle hat südlich der Sahara die politische Lage geklärt – in Algerien jedoch verwirrt. In Französisch-Westafrika (AOF) und Französisch-Äquatorial-Afrika (AEF) ist es nun klar, worun es beim Referendum vom 28. September geht: Die Entscheidung dreht sich dort nicht so sehr um einen neuen Verfassungstext als vielmehr darum, ob die einzelnen Territorien in einer umgewandelten „Französischen Union“ verbleiben oder aus ihr austreten wollen. In Algerien jedoch geht es, obwohl der gleiche Text vorgelegt werden wird, weder um das eine noch um das andere.

In seiner in Algier am Schluß seiner Reise gehaltenen Radioansprache hat de Gaulle zu definieren versucht, worüber die Bewohner Algeriens, Europäer wie Mohammedaner, anläßlich des Verfassungsreferendums implicite zu entscheiden haben werden.

Er sagte, daß ein „Ja“ in Algerien „zum mindesten heißen will, daß man sich wie ein Franzose ‚à part entière‘ (,ein Franzose mit gleichen Rechten und Pflichten’) betragen will und eine Entwicklung Algeriens im Rahmen Frankreichs für notwendig hält“. Eine wirkliche Entscheidung ist das aber nicht, denn eine Nein-Mehrheit würde keineswegs eine Entlassung Algeriens aus dem französischen Staatsverband zur Folge haben. Sie würde nicht einmal zu einer Lockerung der Beziehungen zu Frankreich in einem föderativen Sinne führen.

Wenigstens ist davon nichts in jener Rede gesagt. Der französische Regierungschef hat in ihr das ganze algerische Problem weiterhin im Unklaren gelassen – so wie er das von seinem Regierungsantritt an getan hat. Zwar ließ er sich von den „Ultras“ in Algerien nicht zu einem Bekenntnis zur „Integration“ nötigen, aber er hat dafür umschreibend vieles gesagt, was als ein solches Bekenntnis ausgelegt werden kann. Andererseits sprach er aber auch von einem künftigen „Statut“ Algeriens, das festgelegt werde, „wenn der Friede einmal wiederhergestellt ist“.

Das wiederum läßt den Gegnern der „Ultras“ einige Hoffnung offen. Aber es fragt sich, ob es nicht die Lage in Algerien nur noch verschlimmert, wenn nie Klartext gesprochen wird. Der Feind im Maquis, die „Nationale Befreiungsfront“ (FLN) der Algerier, hat auf jeden Fall den taktischen Vorteil für sich, daß er nichts im Unklaren läßt. Wenn er durch seine Untergrundkämpfer französische Soldaten in Pariser Metro-Stationen ermorden läßt und Treibstofflager in Frankreich anzündet, so heißt das nichts anderes, als daß der FLN den Krieg offen in die Metropole hineinträgt. Das ist seine Antwort auf das Referendum.

Der Leidtragende ist der kleine Algerier, der für den 28. September zwei Stimmzettel in die Hand bekommen wird: einen weißen mit „Ja“ und einen violetten mit „Nein“. Es kann ihm dann passieren, daß nach der Wahl der FLN bei ihm anklopft und den weißen Zettel zu sehen wünscht... Und es gibt ausländische Berichterstatter in Algerien, die der Meinung sind, daß auch andere Leute dann bei ihm anklopfen könnten, die gerade den andern, den violetten Zettel zu sehen wünschen... Was soll da unser Abdessalam tun? Gar nichts in die Urne werfen? Nun, die Armee wird dafür sorgen, daß am 28. September alles in Ordnung geht, und für die zahlreichen Analphabeten, insbesondere unter den Mohammedanerinnen, werden Wahlhelfer da sein, die sie beraten.

Aber das Problematische am Referendum liegt in Algerien nicht allein darin, dass man mitten in einem grausamen Krieg – der ein „Heiliger Krieg“ und ein Bürgerkrieg zugleich ist – eine Abstimmung durchzuführen sucht. Es liegt auch darin, daß es vielleicht eine Illusion ist, wenn man meint, man könne nördlich und südlich der Sahara verschiedene Politiken durchführen: hier die Bande zu Frankreich straffen, dort sie lockern.

Gewiß stellt die Sahara einen tiefen Graben dar, der zwei recht verschiedene Welten trennt. Aber es gibt politische Bazillen, die, vom Wind von Bandung getragen, vielleicht doch auch diese Sperrzone zu überfliegen vermögen.