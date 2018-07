Die Ende 1951 gegründete Saarländische Investitionskreditbank AG, Saarbrücken, hat nach der Genehmigung von neuen Ausrüstungskrediten in Höhe von 1,56 Mrd. ffrs. bis heute insgesamt für 9,17 Mrd. ffrs. Kredite an die Saarwirtschaft gegeben. Damit konnten alle berechtigten Kreditwünsche befriedigt werden. Dem Bericht des Vorstandes zufolge hat sich die seit Mitte 1957 beobachtete Belebung des Geschäftsganges der Bank in diesem Jahr noch verstärkt. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß auch für den Rest der wirtschaftlichen Übergangszeit eine günstige Entwicklung zu erwarten sei.

Bis August dieses Jahres lagen die Kreditanträge beträchtlich höher als im gesamten, ohnedies günstigen Jahr 1957. Auch das im 2. Halbjahr 1957 angelaufene ERP-Kreditgeschäft hat kräftig zugenommen. In den 6 1/2 Jahren ihres Bestehens hat die Bank Kredite von insgesamt 14 Mrd. ffrs. gewährt. Damit konnte ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 25 Mrd. ffrs. ermöglicht werden.

Um die steigenden Kreditbedürfnisse zu befriedigen, hat das Unternehmen erstmalig auf den freien Kapitalmarkt des Landes zurückgegriffen. Dieser erbrachte 2 Mrd. ffrs., eine weitere Mrd. wird im laufenden Jahr erwartet. Ferner hat die Saarregierung weitere Mittel zugesagt. Ab 1. April 1957 wurde der Zinssatz für Kredite aus Mitteln der Bank von 6,5 auf 6 Prozent p. a. herabgesetzt. Damit sollen die Kreditnehmer während der Übergangszeit kostenmäßig entlastet werden. Demgegenüber führte die zweimalige Diskonterhöhung der Bank von Frankreich zu einer Zunahme der Kreditkosten von 5,6 auf 7,6 Prozent p. a. Das hatte im Berichtsjahr eine Abschwächung in der Nachfrage nach solchen Geldern zur Folge. Die Kredite aus dem ERP-Sondervermögen beanspruchen 5 Prozent Jahreszinsen.

Das Bilanzvolumen des Unternehmens wuchs um 7 Prozent auf 4,76 Mrd. ffrs. Nach der Zuweisung an die Rücklagen verblieb ein Reingewinn von 28,8 (28,2) Mill. ffrs. Daraus wurden wie in den beiden vorangegangenen Jahren 5 v. H. Dividende auf das mit 500 Mill. ffrs. unverändert gebliebene Grundkapital ausgeschüttet. W. G.