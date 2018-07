Seit langer Zeit hört man Klagen über eine Kreditnot der sogenannten mittelständischen Wirtschaft. Die einen denken dabei an Einzelhandel, Handwerk und an das kleine Gewerbe, die anderen an die mittlere Industrie, zu der auch Unternehmen mit 500 bis 1000 Arbeitern gehören. Für beide Gruppen gibt es „das“ Kreditroblem, da sie nicht selber an den Kapitalmarkt erantreten können: da sie also nicht emissionsfähig sind. Diese Unternehmen konnten infolgedessen den technischen Fortschritt nicht in gleicher Weise nutzen wie die Großindustrie. Ein oft beschrittener Ausweg bestand darin, sich bei den Geschäftsbanken kurzfristig für Investitionszwecke zu verschulden. Freilich ist das nicht unproblematisch. Eine Ablösung der kurzfristigen Schulden durch eigene Mittel war in der Regel zunächst bei der hohen Besteuerung unmöglich!

Inzwischen haben sich die Dinge weiter entwickelt und dabei differenziert. Große Teile des mittelständischen Gewerbes vermochten sich schneller zu entschulden als solche der mittleren Industrie. Einem Handwerker oder Einzelhändler ist es in den zehn zurückliegenden guten Geschäftsjahren oft leichter möglich gewesen, 50 000 DM durch Selbstfinanzierung aufzubringen, als dem „reichen“ Inhaber eines mittleren Unternehmens den zehnfachen Betrag. Solche Summen aber hätte er gebraucht, um die Eigenkapitalbasis seines Unternehmens wirksam zu erweitern.

So ist von Bankinstituten, die ihr Geschäft vor allem mit dem mittelständischen Gewerbe betreiben – es sind dies die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen –, zu hören, daß die Kreditnachfrage des Kleingewerbes, sofern marktmäßige Zinsen gefordert und bankmäßig ausreichende Sicherheiten geboten werden, befriedigt werden kann. Vor allem bei den Sparkassen sind die Spareinlagen erfreulich angewachsen, die zu einem guten Teil mittel- und langfristig angelegt werden können. So stehen hierfür heute Beträge zur Verfügung, mit denen jedes bankmäßig vertretbare Kreditbedürfnis der mittelständischen Wirtschaft zu befriedigen ist. Durch die Institution der Kreditgemeinschaften ist es auch möglich geworden, das schwierige Problem ausreichender Sicherheiten weitgehend zu lösen. Nicht sehr viel anders sehen die Dinge bei den Genossenschaftskassen aus; auch sie weisen eine günstige Einlagenentwicklung auf. Hinzu kommt, daß sich die genossenschaftliche Wirtschaft in der deutschen Genossenschaftskasse ein Institut mit eigenem Emissionsrecht geschaffen hat. So kommt die mittelständische Wirtschaft indirekt an den Kapitalmarkt heran. Ferner will die Bundesregierung aus ERP-Mitteln die Mittelstandskreditaktion verstärken. Für die mittelständische Wirtschaft – also Handwerk, Dienstleistungsbetriebe, Handel – sollen Produktivitätskredite von 100 Mill. DM zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel werden zudem durch die vorgesehene Anleihe der Kreditanstalt für Wiederaufbau um 20 Mill. DM aufgestockt werden. Alles dies zusammen wird ausreichen, um den langfristigen Kreditbedarf des mittelständischen Gewerbes zu decken. Die Kredite kosten 7 v. H. Zinsen bei 100prozentiger Auszahlung, und werden auf 10 Jahre gegeben, bis zum Höchstbetrag von 75 000 DM im Einzelfall. Kreditgeber sind auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Bei der mittleren Industrie liegen die Dinge weniger günstig. Die Kreditbanken betreiben im Gegensatz zu den genossenschaftlichen Instituten und den Sparkassen grundsätzlich nur ein kurzfristiges Geschäft. Eigentlich hätte hier die Industrie-Kreditbank einspringen sollen, deren Funktion es ist, den nicht emissionsfähigen Industrieunternehmen langfristige Kapitalmarktmittel zu beschaffen. Dieses Institut hat sich aber nicht ganz so entwickelt, wie man sich das einmal vorgestellt hat. Jedenfalls konnte es nicht die Stellung im industriellen Bereich erlangen, wie z. B. die Landwirtschaftliche Rentenbank im agrarwirtschaftlichen. Dafür ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau stärker in Aktion getreten. Sie hat sich nicht damit begnügt, ERP-Mittel als Gegenwertkredite an die Industrie weiterzuleiten, sondern sie hat durch die Aufnahme von eigenen Emissionen eine eigene geschäftliche Initiative entwickelt. Auf sie vornehmlich blickt man deshalb heute, wenn man nach Wegen sucht, um auch der mittleren Industrie in ihrer Kreditnot zu helfen.

Längere Zeit hat man daran gedacht, den großen Industrieunternehmen nahezulegen, ihnen früher gewährte ERP-Kredite vorzeitig zurückzuzahlen. Hierzu sind sie vielfach auch in der Lage, weil sie jederzeit am Kapitalmarkt Industrieobligationen unterbringen können. Die damit frei werdenden ERP-Mittel aber sollen dann an die mittlere Industrie als langfristige Kredite neu herausgegeben werden. Das aber bietet offenbar doch erhebliche Schwierigkeiten; zwar sind viele Großunternehmen zu einer vorzeitigen Tilgung alter ERP-Kredite bereit – doch wird damit keinerlei Gewißheit gegeben, daß diese Mittel wirklich an die mittlere Industrie gehen. Die Verteilung von ERP-Mitteln durchläuft nämlich einen langen Instanzenweg, auf dem vieles schiefgehen kam. Viele Reflektanten möchten aus dem ERP-Topf schöpfen. Sie aber können zu einem guten Teil mit sehr viel besseren Argumenten als die Industrie aufwarten: man denke nur an Bundesbahn, an das Abwasserproblem oder die Trinkwasserversorgung. Im Endspurt werden diese Reflektanten möglicherweise mit einer Nasenlänge voraus durchs Ziel gehen.

Neue Überlegungen haben deshalb dahin geführt, daß die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die am Emissionsmarkt dank ihrer guten Kurspflege einen vorzüglichen Ruf genießt, eine sechsprozentige Anleihe im Betrag von 100 Mill. DM auflegt. Der Erlös soll der Aufstockung von ERP-Mitteln dienen. Davon sollen 20 Mill. DM für die Aufbesserung des Mittelstandskreditprogramms der Bundesregierung dienen, während 80 Mill. DM für die mittelständische Industrie gedacht sind. Das ist ein Betrag, mit dem vorerst einmal weiterzukommen ist. Er wird aber auch gebraucht, wie die vorliegenden Kreditanträge zeigen. Die Konditionen für diese Art Kredite sind z. Z.: 7 v. H Zinsen, bei 98 v. H. Auszahlung, wobei die Kreditsumme maximal 3 Mill. DM sein kann.

W. Ringleb