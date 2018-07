Als neuer Star im Gütezeichen-Reigen der Textilveredlung ist „rapid iron“ aufgekreuzt. Das Zeichen wurde jetzt nach Durchführung der ordentlichen Anerkennungsverfahren vom Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung beim Deutschen Normenausschuß anerkannt und in die Liste der Gütezeichen aufgenommen. Träger des neuen Gütezeichens ist der Gütezeichenverband Textilveredlung/Frankfurt. Der Verband brachte das neue Zeichen zum Schutze des Käufers und Verbrauchers, im Dienste der Hausfrau und – last not least – in Wahrung eigener unternehmerischer Interessen heraus. Das Qualitätszeichen wird hochveredelten Baumwollwaren (gleich, ob uni, bedruckt oder buntgewebt) „verliehen“, sofern sie bestimmten Mindestanforderungen und kontrollierten Vorschriften entsprechen, die von den Baumwollwebereien und den Textilveredlern unter Mitwirkung der Wäscheindustrie festgelegt worden sind. Der weiteren Vervollkommnung sind keine Grenzen gesetzt. Die Mindestanforderungen und Prüfvorschriften beziehen sich auf: besondere Reißfestigkeit, Trockenknitterwiderstand, Naßknitterwinkel, Koch- und Waschbeständigkeit, Restkrumpfung, Wasserrückhaltevermögen und – wohl das Wichtigste für den Verbraucher – die damit verbundene bügelsparende Ausrüstung. Farbechtheit und Chlorechtheit werden ohnehin heute als handelsüblich nicht besonders erwähnt.

Außer den Mitgliedern des Gütezeichenverbandes können auch Firmen der Bekleidungs- und Wäscheindustrie das neue Gütezeichen führen, wenn sie die Vorschriften akzeptieren. Wie Dr. Ferdinand Ziersch (Wuppertal) als Vorsitzer des Verbandes sagte, sind zahlreiche Firmen an dem neuen Sprößling der Textilveredler interessiert und bereit, ihre Erzeugnisse entsprechend auszurüsten.

„Rapid-iron“ (nur für Baumwolle) winkt wie ein Silberstreifen am hausfraulichen Horizont und ist ein weiterer Sprung zur rationelleren Behandlung von Textilien im Haushalt: Acht „rapid iron“-Hemden lassen sich in zwanzig Minuten bügeln gegenüber üblicherweise zwanzig Minuten Bügelzeit für ein „Normalhemd“. Bei geringeren Ansprüchen erübrigt sich das Bügeln überhaupt – vorausgesetzt, daß alle Wasch-, Wring- und Trockenvorschriften beachtet werden.

Der Run um den Käufer und die Konkurrenz zwischen den einzelnen Fasergruppen, gleich ob natürlichen oder synthetischen, führt heute zu ständig neuen Qualitätsverbesserungen im textilen Bereich. Der Verbraucher kann davon nur profitieren. Es sei jedoch bei dieser Gelegenheit erneut darauf hingewiesen, daß die Fülle der Namen, Kennzeichnungen und Qualitätshinweise (meist ausländischen Ursprungs – warum eigentlich?) den Laien langsam vollkommen verwirren muß. Eine Generalsäuberung und Vereinfachung wäre nicht von Übel. Weniger (und allgemein-verständlicher!) wäre mehr! B. R.-H.