Wer je geglaubt hat, daß sich britische Bankiers nicht von alten Zöpfen zu trennen vermögen, sollte dieser Tage eines Besseren belehrt worden sein. Seitdem die Kreditrestriktionen über Bord gegangen sind, ist ein förmlicher Überfall der altehrwürdigen „Clearing-Banken“ in die Konsumfinanzierung im Gange. Die Banken haben sich Aktienpakete oder gleich ganze Konsumfinanzierungs-Institute einverleibt. Nur eine einzige Großbank hielt sich zurück und ließ nichts verlauten – bis dann schließlich die Bombe platzte, die alle schönen Konsumfinanzierungspläne der übrigen Banken aus den Fugen riß. Schlagartig fielen an der Börse die Aktien der Konsumfinanzierungs-Institute, nachdem gerade erst der vorteilhafte Eindruck der Bankenbeteiligungen ihnen Auftrieb gegeben hatte.

Der Revolutionär in der City ist Lord Monckton, Chef der Midland Bank. Er ist nicht nur ein Revolutionär des englischen, sondern des ganzen europäischen Bankwesens. An einem Vorbild mangelt es allerdings nicht; in USA befinden sich die Banken seit vielen Jahren in lebhafter Konkurrenz mit den Instituten, welche die Teilzahlungskredite finanzieren. Dank diesem Wettbewerb sind drüben die Zinsen wesentlich niedriger als in Europa. Statt selbst öffentlich in die Arena zu steigen, haben die europäischen Banken das Feld den Spezialinstituten überlassen, deren Aktienmehrheit sich allerdings oft in Bankbesitz befindet. Genormte Zinskonditionen sorgen dann dafür, daß man sich untereinander nicht weh tut.

Das war der Weg, den sich auch die britischen Banken ausgesucht hatten, als sie vor einigen Wochen von der Konsumfinanzierung durch Aktienkauf „Besitz ergriffen“ Sofort jedoch ertönten in der City die kritischen Stimmen, die das konkurrenzeifrige amerikanische System aufs höchste priesen. Auch in England leidet bis jetzt die Konsumfinanzierung unter einem hohen Zins. Sätze von 20 bis 25 v. H. sind keine Seltenheit. Wenn die Spezialinstitute sich – was selten vorkommt – einmal im Wettbewerb befinden, so zahlen sie nach britischer Erfahrung lieber lockende Prämien an den Vermittler – etwa den Automobilhändler –, als die Kreditnehmer und Abzahlungskonsumenten mit Zinssenkungen zu umwerben.

Gegen dieses System der hohen Zinsen hat nun die Midland Bank den tödlichen Schlag geführt. Wer bei ihr ein Konto unterhält, kann einen ungesicherten Personalkredit zwischen 50–500 Pfund bekommen, sei es für den Kauf von Hausrat oder eines Automobils oder zur Bezahlung von Hausreparaturen. Auf den Erstbetrag wird ein Zins von 5 v. H. erhoben, der bei einjähriger Laufzeit und mit der gleichmäßigen monatlichen Tilgung zusammen einen Kapitaldienst von 9 v. H. ergibt. Stirbt der Kreditnehmer, so erlischt seine Schuld an die Bank automatisch, die diese Sonderleistungen übrigens nicht versichert, sondern das Risiko auf eigene Rechnung nimmt. Der Zinsendienst kann in der Steuererklärung in Abzug gebracht werden.

Vielleicht hätte die Midland Bank keinen Sturm in der City entfacht, wenn sie nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen versuchen würde: zusätzliche Kreditgeschäfte und obendrein zusätzliche Einlagen. Selbst wer zunächst keine Kreditgelüste hegt, wird die Gelegenheit wahrnehmen wollen, eine Quelle für die Zukunft zu erschließen und darob vorsorglich eine Verlagerung seines Kontos auf die Midland Bank vornehmen. Keine andere Bank wird sich dem Risiko einer solchen Abwanderung leichtfertig aussetzen. Vor allem deshalb werden die übrigen Banken nicht abseits stehen wollen.

Nach knapp 48 Stunden lag bereits die verbindliche Erklärung der Westminster Bank vor, daß man den Einlegern ein gleiches Angebot machen wird. Und beruhigend versichert der Rest de Banken, daß man sich längst mit ähnlichen Plänen ragen habe. Eine Konkurrenz aller gegen alle scheint daher unvermeidbar. Die Zinssenkung dürfte in diesem Fall unmittelbar auch die Verbraucherausgaben anregen. Angesichts der verlangsamten konjunkturellen Expansion der britischen Wirtschaft ist diese „Nebenfolge“ des „Midland-Projekts“ wahrscheinlich offiziellen Stellen nicht unwillkommen. W. R.